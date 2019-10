Появился постер драмы "Ричард Джуэлл", основанной на реальных событиях (Фото)

Ранее в сети появился дублированный трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл", а сейчас Warner Bros. представила постер картины.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1996 году в Атланте. Охранник Ричард Джуэлл сумел предотвратить теракт, вовремя обнаружив сумку с бомбой во время летних Олимпийских игр и успев эвакуировать большую часть людей до того, как прогремел взрыв. Погиб один человек.

Сначала пресса представила его как героя, однако позже он превратился в подозреваемого. ФБР рассматривало версию, что Джуэлл сам подложил бомбу, чтобы позже ее обнаружить. В конечном итоге с охранника сняли обвинения, но его жизнь была разрушена. Пережитый стресс стал причиной сердечного приступа, от которого мужчина скончался в возрасте 44 лет.

