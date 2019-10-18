Вышел трейлер драмы "Ричард Джуэлл", основанной на реальных событиях (Видео)

Новости культуры:В украинский прокат лента выйдет 20 февраля 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл". Главную роль - охранника Ричарда Джуэлла - исполнит американский актер Пол Уолтер Хаузер ("Черный клановец", "Я, Тоня").

Адвоката Ричарда Джуэлла сыграет Сэм Рокуэлл. Также в картине появятся Оливия Уайлд и Джон Хэмм. Уайлд сыграет журналистку Кэти Скраггс, а Хэмму досталась роль агента ФБР.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1996 году в Атланте. Охранник Ричард Джуэлл сумел предотвратить теракт, вовремя обнаружив сумку с бомбой во время летних Олимпийских игр и успев эвакуировать большую часть людей до того, как прогремел взрыв. Погиб один человек.

Сначала пресса представила его как героя, однако позже он превратился в подозреваемого. ФБР рассматривало версию, что Джуэлл сам подложил бомбу, чтобы позже ее обнаружить. В конечном итоге с охранника сняли обвинения, но его жизнь была разрушена. Пережитый стресс стал причиной сердечного приступа, от которого мужчина скончался в возрасте 44 лет.

В украинский прокат лента выйдет 20 февраля 2020 года.