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Вышел трейлер драмы "Ричард Джуэлл", основанной на реальных событиях (Видео)

Вышел трейлер драмы "Ричард Джуэлл", основанной на реальных событиях (Видео)
21:49 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат лента выйдет 20 февраля 2020 года.

В сети появился дублированный трейлер нового фильма Клинта Иствуда "Ричард Джуэлл". Главную роль - охранника Ричарда Джуэлла - исполнит американский актер Пол Уолтер Хаузер ("Черный клановец", "Я, Тоня").

Адвоката Ричарда Джуэлла сыграет Сэм Рокуэлл. Также в картине появятся Оливия Уайлд и Джон Хэмм. Уайлд сыграет журналистку Кэти Скраггс, а Хэмму досталась роль агента ФБР.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 1996 году в Атланте. Охранник Ричард Джуэлл сумел предотвратить теракт, вовремя обнаружив сумку с бомбой во время летних Олимпийских игр и успев эвакуировать большую часть людей до того, как прогремел взрыв. Погиб один человек.

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Сначала пресса представила его как героя, однако позже он превратился в подозреваемого. ФБР рассматривало версию, что Джуэлл сам подложил бомбу, чтобы позже ее обнаружить. В конечном итоге с охранника сняли обвинения, но его жизнь была разрушена. Пережитый стресс стал причиной сердечного приступа, от которого мужчина скончался в возрасте 44 лет. 

В украинский прокат лента выйдет 20 февраля 2020 года.

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Кино, Новый фильм, Трейлер, Ричард Джуэлл.
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