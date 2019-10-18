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В прокат вышел долгожданный фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Видео)

В прокат вышел долгожданный фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (Видео)
14:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com

Новости культуры:В прокат вышла вторая часть истории о рогатой фее — "Малефисента: Владычица тьмы".

Этот фильм предлагает альтернативный взгляд на события культовой сказки "Спящая красавица".

В четверг, 17 октября, во всех кинотеатрах Украины стартовал показ продолжения одного из самых успешных фантастических фильмов - фильм "Малефисента: Владычица тьмы" (в украинском прокате - "Чаклунка: Повелителька темряви").

Данный фильм является продолжением нашумевшего фильма "Малефисента" 2014 года. В главной роли снимается Анджелина Джоли. Героями являются Эль Фаннинг, Эд Скрейн, Мишель Пфайффер и Сэм Райли. 

Как сообщается, картина считается ремейком мультипликационного фильма 1959 года "Спящая красавица", а также вольным пересказом и переосмыслением самой сказки, который посвящен именно Малефисенте - это главной злодейке оригинального мультфильма. Но действительно ли Малефисента - злодейка? Известно, что продолжение фэнтезийной киноленты предлагает альтернативный взгляд на развитие событий популярной сказки.

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Действие фильма разворачивается после событий, рассказанных в первой части. Также жизнь волшебного леса и его фантастических жителей изменилось после того, как Колдунья наложила заклятье на королеву Аврору. Чтобы противостоять тьме, молодая королева ищет союзников во имя спасения его мира.

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Фильмы, Кино, Кинотеатр, Малефисента: Владычица тьмы, Чаклунка: Повелителька темряви.
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