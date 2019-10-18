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В Сети появилось промо видео 3 серии 15 сезона "Сверхъестественного"

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В Сети появилось промо видео 3 серии 15 сезона "Сверхъестественного"
09:19 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:Режиссером эпизода выступил Чарльз Бисон, сценарий написал Роберт Беренс.

В следующей, третьей по счету серии финального сезона "Сверхъестественного" Сэм, Дин, Кастиэль и Джек объединяются с Ровеной, чтобы предотвратить очередной кризис, а Кастиэлю придется справляться с недавним предательством.

Эпизод под названием The Rupture выйдет в эфир в следующий четверг, 24 октября. Официальный синопсис серии выглядит следующим образом:

Сэм (Джаред Падалеки) и Дин (Дженсен Эклс) вместе с Ровеной (приглашенная звезда Рут Коннелл) работают, не покладая рук, чтобы предотвратить кризис. Кастиэль (Миша Коллинз) не может простить высокомерное предательство. 

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Во втором эпизоде, который вышел в эфир вчера, 17 октября, Сэм, Дин и Ровена успешно заточили привидений в кристалле – однако тут же выяснили, что их попытки, по сути, оказались тщетными, поскольку еще больше призраков вернулось в мир людей из Ада.

А тем временем ослабшему после выстрела Сэма Богу не удалось получить помощь от Амары – теперь он в ловушке в мире людей и к тому же связан с Сэмом.

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