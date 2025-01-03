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Он призывал убивать работников ТЦК: чем известен скандальный гитарист Щербак и что у него за группа

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Участники Burned Time Machine попрощались с Мирославом Щербаком Новость обновлена 03 января 2025, 16:30
Участники Burned Time Machine попрощались с Мирославом Щербаком. Фото Коллаж "Телеграфа"

Коллектив проводит сборы на ВСУ и в скандалах ранее не "высвечивал"

На днях полтавский музыкант Мирослав Щербак попал в скандал из-за призывов убивать сотрудников ТЦК. Эту выходку не простили не только поклонники и другие неравнодушные украинцы, но и коллеги парня из рок-группы.

Участники украинского коллектива Burned Time Machine разорвали контракт с Мирославом. Парень хоть и попросил позже у всех прощения, записав видео в Инстаграме, но закрыл комментарии к личным постам.

Что известно о Burned Time Machine

Burned Time Machine на сцене уже пять лет. Группа была создана в Полтаве в 2019 году, и до неприятного инцидента с Щербаком состояла из четырех участников: на вокале находится Владислав Усенко, на гитаре — Богдан Нарижный и на барабанах — Артем Пахота. Мирослав был гитаристом Burned Time Machine.

мирослав щербак Владислав Усенко Богдан Нарижный Артем Пахота
Фото: instagram.com/burnedtimemachine

Участников группы объединил бывший басист, впоследствии покинувший коллектив. Burned Time Machine вдохновляется британским металкором. Влияние разных жанров позволяет группе экспериментировать и создавать оригинальную музыку.

Burned Time Machine мирослав щербак Владислав Усенко Богдан Нарижный Артем Пахота
Фото: instagram.com/burnedtimemachine

В 2024 году Burned Time Machine выпустил дебютный альбом "Лімінальний" и в поддержку пластинки отправился в благотворительный тур по Украине. Часть средств с концерта, писали парни, должна была быть перечислена на нужды бригады "Азов".

Группа Burned Time Machine активно выступает на украинских сценах и неоднократно участвовала в фестивале "Файне Місто". Помимо концертов, музыканты проводят благотворительные туры, поддерживают социальные инициативы. Участники сотрудничают с украинским брендом одежды TUR WEAR.

Burned Time Machine всу мирослав щербак Владислав Усенко Богдан Нарижный Артем Пахота
Фото: instagram.com/burnedtimemachine
Burned Time Machine мирослав щербак Владислав Усенко Богдан Нарижный Артем Пахота
Фото: instagram.com/burnedtimemachine

Кстати, гитарист Мирослав Щербак является эндорсером ("лицом") ужгородских гитар Valravn, пишет last.fm.

мирослав щербак
Фото: instagram.com

Также гитарист ведет свой YouTube-канал под ником MIROSBLACK, где он называет себя "экспертом по всем вопросам".

мирослав щербак ютуб

Отметим, что за громкие слова всегда прилетает бумеранг. Так было и с певцом Николаем Носковым, который проклял украинских военных, а потом оказался в инвалидной коляске.

Теги:
#ВСУ #ТЦК #Мирослав Щербак #Burned Time Machine