Он призывал убивать работников ТЦК: чем известен скандальный гитарист Щербак и что у него за группа

Коллектив проводит сборы на ВСУ и в скандалах ранее не "высвечивал"

На днях полтавский музыкант Мирослав Щербак попал в скандал из-за призывов убивать сотрудников ТЦК. Эту выходку не простили не только поклонники и другие неравнодушные украинцы, но и коллеги парня из рок-группы.

Участники украинского коллектива Burned Time Machine разорвали контракт с Мирославом. Парень хоть и попросил позже у всех прощения, записав видео в Инстаграме, но закрыл комментарии к личным постам.

Что известно о Burned Time Machine

Burned Time Machine на сцене уже пять лет. Группа была создана в Полтаве в 2019 году, и до неприятного инцидента с Щербаком состояла из четырех участников: на вокале находится Владислав Усенко, на гитаре — Богдан Нарижный и на барабанах — Артем Пахота. Мирослав был гитаристом Burned Time Machine.

Участников группы объединил бывший басист, впоследствии покинувший коллектив. Burned Time Machine вдохновляется британским металкором. Влияние разных жанров позволяет группе экспериментировать и создавать оригинальную музыку.

В 2024 году Burned Time Machine выпустил дебютный альбом "Лімінальний" и в поддержку пластинки отправился в благотворительный тур по Украине. Часть средств с концерта, писали парни, должна была быть перечислена на нужды бригады "Азов".

Группа Burned Time Machine активно выступает на украинских сценах и неоднократно участвовала в фестивале "Файне Місто". Помимо концертов, музыканты проводят благотворительные туры, поддерживают социальные инициативы. Участники сотрудничают с украинским брендом одежды TUR WEAR.

Кстати, гитарист Мирослав Щербак является эндорсером ("лицом") ужгородских гитар Valravn, пишет last.fm.

Также гитарист ведет свой YouTube-канал под ником MIROSBLACK, где он называет себя "экспертом по всем вопросам".

Отметим, что за громкие слова всегда прилетает бумеранг. Так было и с певцом Николаем Носковым, который проклял украинских военных, а потом оказался в инвалидной коляске.