Він закликав вбивати працівників ТЦК: чим відомий скандальний гітарист Щербак і що в нього за гурт

Колектив проводить збори на ЗСУ і у скандалах раніше не "висвічував"

Днями полтавський музикант Мирослав Щербак потрапив у скандал через заклики вбивати співробітників ТЦК. Цю витівку не пробачили не лише шанувальники та інші небайдужі українці, а й колеги хлопця із рок-гурту.

Учасники українського колективу Burned Time Machine розірвали контракт із Мирославом. Хлопець хоч і попросив пізніше у всіх вибачення, записавши відео в Інстаграмі, але закрив коментарі до особистих постів.

Що відомо про Burned Time Machine

Burned Time Machine на сцені вже п’ять років. Гурт був створений у Полтаві у 2019 році, і до неприємного інциденту зі Щербаком складався з чотирьох учасників: на вокалі перебуває Владислав Усенко, на гітарі – Богдан Наріжний та на барабанах – Артем Пахота. Мирослав був гітаристом Burned Time Machine.

Учасників групи об’єднав колишній басист, який згодом покинув колектив. Burned Time Machine надихається британським металкором. Вплив різних жанрів дозволяє гурту експериментувати та створювати оригінальну музику.

2024 року Burned Time Machine випустив дебютний альбом "Лімінальний" і на підтримку платівки вирушив у благодійний тур Україною. Частина коштів із концерту, писали хлопці, мала бути перерахована на потреби бригади "Азов".

Гурт Burned Time Machine активно виступає на українських сценах і неодноразово брав участь у фестивалі "Файне Місто". Окрім концертів, музиканти проводять благодійні тури, підтримують соціальні ініціативи. Учасники співпрацюють з українським брендом одягу TUR WEAR.

До речі, гітарист Мирослав Щербак є ендорсментом ("обличчям") ужгородських гітар Valravn, пише last.fm.

Також гітарист веде свій YouTube-канал під ніком MIROSBLACK, де він називає себе "експертом зі всіх питань".

Зазначимо, що за гучні слова завжди прилітає бумеранг. Так було і зі співаком Миколою Носковим, який прокляв українських військових, а потім опинився в інвалідному візку.