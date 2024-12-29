Проклинал украинских воинов, а сам сел в инвалидную коляску: как сейчас выглядит лидер "Парка горького" Николай Носков

68-летний певец с инвалидностью перешел на сторону зла

Неудивительно, когда российские музыканты, которыми украинцы восхищались в далеких 80-90-х годах, теперь поддерживают войну против Украины и башляют на пропагандистских концертах исключительно за деньги. Разочаровывают не только украинские звезды, но и известные рок-музыканты, которые пели о свободе и были против "системы".

Российский рок-исполнитель Николай Носков, который в свое время был лидеров группы "Парк Горького", стал путинистом, как и его коллега Александр Маршал. Тот рассказывает о "нацистской нечисти" в Украине, а сам Носков проклинает воинов ВСУ.

В 2017 году россиянин перенес инсульт, после чего внешность артиста очень изменилась, он постарел и осунулся. "Телеграф" рассказывает, что говорит Николай Носков о войне в Украине и как он сейчас выглядит.

Что Николай Носков говорит о войне

31 мая 2014 года Носков разместил на своей странице в Фейсбуке пост, в котором осуждал действия "украинских воинов, убивающих невинных детей". От ума рок-артиста мало что осталось.

Несмотря на проблемы со здоровьем, 68-летний певец развлекает россиян на пропагандистских мероприятиях на инвалидном кресле:

28 августа 2022 года участвовал в фестивале "SNC 35 лет", посвященном "поклонникам рок-музыки из России, "ДНР", "ЛНР" и Украины".

В сентябре 2022 года записал песню "Не вставай на колени", посвященная "жителям Донбасса".

22 февраля 2023 года Носков собирался выступить на митинг-концерте в "Лужниках", посвящённом Дню защитника Отечества в РФ, но из-за проблем со здоровьем его выступление отменили.

Носков и Александр Иванов - белорусский певец, поддержавший войну РФ против Украині

Многие артисты в России продались за кровавый рубль и теперь поддерживают путинский режим. Ранее "Телеграф" писал, что говорит о войне Гарик Сукачев, которого когда-то слушали в Украине.