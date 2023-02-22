Вертящийся в гробу Цой, Газманов в Prada и "украинская" песня: самые кринжевые моменты шоу путинцев в Лужниках

Массовка, похоже, не выдержала холода и силы искусства

Президент россии владимир путин после угроз ядеркой решил напугать мир чем-то гораздо более страшным — кринжевым концертом российских звезд на московском стадионе "Лужники" под названием "Слава защитникам Отечества".

К запрещенному конвенциям оружию в виде Григория Лепса и рэп-версии песни "Катюша" не были готовы и сами россияне. Потому массовка начала расходиться еще до окончания шоу.

Телеграф собрал главные моменты с концерта, чтобы вам не пришлось смотреть это полностью:

Кринжевое стихотворение о Мариуполе

Открывал концерт актер Владимир Машков. Он прочитал циничное стихотворение о захвате русскими украинского Мариуполя. Поэма рассказывается от имени русского солдата, который "взял Мариуполь", умалчивая при этом превращение города в руину, и завершается фразой "К моим сапогам подступает Азовское море ". Видео можно посмотреть здесь:

Также Машков пустил слезу, рассказывая историю актера Ивана Лукина, который якобы во время разведывательного рейда в тылу стал двухсотым благодаря усилиям украинского снайпера.

Ряженые солдаты советской армии на концерте путина в Лужниках в Москве

Для доведения ситуации до полного абсурда по сцене бегали люди в военной форме времен мировой войны с винтовками.

За Машковым ходили люди в советской форме. Что хотел сказать автор — непонятно

"Девочка из Мариуполя" забыла слова

Ведущие представили челябинского военного Юрия Гагарина с позывным "Ангел", который якобы "спас" (а скорее всего похитил без согласия родителей и родственников) из Мариуполя 367 детей.

Детей заставили обнять челябинского военного Юрия Гагарина с позывным "Ангел"

В этот момент на стадионе, по словам ведущих, появилась группа спасенных детей. Одной из девочек Ани дали слово:

"Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас из Мариуполя ", — сказала она, после чего остановилась и сказала, что "немного забыла слова".

Ведущие предложили детям обнять военного.

Песня на украинском "Пливе кача"

Певцы Аким Апачов и Дария Фрей исполнили свою переработанную версию украинской народной песни "Пливе кача". От украинской песни здесь осталось только название и украинский язык, все остальное — издевательский рэп о "Новороссии" и "демонов из Азовстали".

ПВО и снайперы рядом со стадионом

Напротив стадиона "Лужники" заметили установку ПВО "Панцирь-С1". Кроме того, во время выступления путина под крышей стадиона дежурил снайпер.

Бессмысленный путин

Самый высокий уровень безопасности был обеспечен для выступления президента россии владимира путина.

Так, в ходе своей речи заявил, что видит "святость" и "мистику" в словосочетании День защитника отечества.

"В этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, святое, я бы сказал, мистическое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов "Отче наш" — отче, отче, и в этом есть что-то близкое каждому человеку. Речь идет о чем-то огромном, мощное, но очень близкое и родное. Это и Родина, это и семья. А по большому счету, в нашем сердце это одно и то же", — заявил путин.

"Этот перевернулся в гробу"

Звезды-путинисты Дмитрий Дюжев, Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян и другие спели песню Виктора Цоя "Группа крови".

Также на сцену вышел Григорий Лепс и спел новую песню, в которой утверждает, что РФ "своих не бросает", просит небо "не подвести" рф, призывает россиян "вставать". Выступил и российский певец Шаман, ставший звездой роспропаганды благодаря своей песне "Я русский".

Рэп-версия "Катюши"

Военный, воевавший в Украине, Николай Романенко исполнил рэп-версию советской песни "Катюша". Там были такие слова: "Не знаю, Катя, что будет дальше. Я знаю, что мы победим однозначно".

Газманов стеснялся куртки Prada

российский певец, поддерживающий войну россии против Украины, Олег Газманов, выступал со сцены в пуховике люксового бренда Prada (стоит в районе 50 тыс. грн). Артист, исполнявший свой хит "Господа офицеры", скрыл от широких масс название бренда и заклеил надпись скотчем.

Однако в соцсетях все равно разоблачили мастера маскировки и опубликовали ссылку на пуховик:

Газманова поймали на попытке скрыть дорогой пуховик

К слову, Газманов решил не только петь, но и отжиматься.

Бегство массовки

Для достижения амбициозной цели в 200 тысяч человек на концерте организаторы набирали в массовку бюджетников за гонорар – 500 рублей, а, например, студентам обещали освобождение от занятий.

Однако из-за холодной погоды что-то пошло не по плану, и массовка начала убегать.

"Ребята в окопах мерзнут? Это их выбор ", объяснили митингующие свой ранний уход.

Пустые во время праздника были целые секторы стадиона. А после митинга "патриоты" уложили российские флаги у мусорника на кучу.

"Патриоты" уложили русские флаги у мусорника

Если у вас возникло ощущение дежавю и хочется сказать "Это было уже!", то вы правы. В прошлом году в "Лужниках" путинисты также устраивали пропагандистский концерт об Украине с обращением владимира путина. Тогда для показухи на митинг согнали и лучших российских спортсменов.