Вертящийся в гробу Цой, Газманов в Prada и "украинская" песня: самые кринжевые моменты шоу путинцев в Лужниках
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Массовка, похоже, не выдержала холода и силы искусства
Президент россии владимир путин после угроз ядеркой решил напугать мир чем-то гораздо более страшным — кринжевым концертом российских звезд на московском стадионе "Лужники" под названием "Слава защитникам Отечества".
К запрещенному конвенциям оружию в виде Григория Лепса и рэп-версии песни "Катюша" не были готовы и сами россияне. Потому массовка начала расходиться еще до окончания шоу.
Телеграф собрал главные моменты с концерта, чтобы вам не пришлось смотреть это полностью:
Кринжевое стихотворение о Мариуполе
Открывал концерт актер Владимир Машков. Он прочитал циничное стихотворение о захвате русскими украинского Мариуполя. Поэма рассказывается от имени русского солдата, который "взял Мариуполь", умалчивая при этом превращение города в руину, и завершается фразой "К моим сапогам подступает Азовское море ". Видео можно посмотреть здесь:
Также Машков пустил слезу, рассказывая историю актера Ивана Лукина, который якобы во время разведывательного рейда в тылу стал двухсотым благодаря усилиям украинского снайпера.
Для доведения ситуации до полного абсурда по сцене бегали люди в военной форме времен мировой войны с винтовками.
"Девочка из Мариуполя" забыла слова
Ведущие представили челябинского военного Юрия Гагарина с позывным "Ангел", который якобы "спас" (а скорее всего похитил без согласия родителей и родственников) из Мариуполя 367 детей.
В этот момент на стадионе, по словам ведущих, появилась группа спасенных детей. Одной из девочек Ани дали слово:
"Спасибо дяде Юре за то, что он меня, мою сестру и сотни тысяч детей спас из Мариуполя ", — сказала она, после чего остановилась и сказала, что "немного забыла слова".
Ведущие предложили детям обнять военного.
Песня на украинском "Пливе кача"
Певцы Аким Апачов и Дария Фрей исполнили свою переработанную версию украинской народной песни "Пливе кача". От украинской песни здесь осталось только название и украинский язык, все остальное — издевательский рэп о "Новороссии" и "демонов из Азовстали".
ПВО и снайперы рядом со стадионом
Напротив стадиона "Лужники" заметили установку ПВО "Панцирь-С1". Кроме того, во время выступления путина под крышей стадиона дежурил снайпер.
Бессмысленный путин
Самый высокий уровень безопасности был обеспечен для выступления президента россии владимира путина.
Так, в ходе своей речи заявил, что видит "святость" и "мистику" в словосочетании День защитника отечества.
"В этом словосочетании есть что-то мощное, огромное, святое, я бы сказал, мистическое. Недаром одна из самых известных молитв начинается со слов "Отче наш" — отче, отче, и в этом есть что-то близкое каждому человеку. Речь идет о чем-то огромном, мощное, но очень близкое и родное. Это и Родина, это и семья. А по большому счету, в нашем сердце это одно и то же", — заявил путин.
"Этот перевернулся в гробу"
Звезды-путинисты Дмитрий Дюжев, Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян и другие спели песню Виктора Цоя "Группа крови".
Также на сцену вышел Григорий Лепс и спел новую песню, в которой утверждает, что РФ "своих не бросает", просит небо "не подвести" рф, призывает россиян "вставать". Выступил и российский певец Шаман, ставший звездой роспропаганды благодаря своей песне "Я русский".
Рэп-версия "Катюши"
Военный, воевавший в Украине, Николай Романенко исполнил рэп-версию советской песни "Катюша". Там были такие слова: "Не знаю, Катя, что будет дальше. Я знаю, что мы победим однозначно".
Газманов стеснялся куртки Prada
российский певец, поддерживающий войну россии против Украины, Олег Газманов, выступал со сцены в пуховике люксового бренда Prada (стоит в районе 50 тыс. грн). Артист, исполнявший свой хит "Господа офицеры", скрыл от широких масс название бренда и заклеил надпись скотчем.
Однако в соцсетях все равно разоблачили мастера маскировки и опубликовали ссылку на пуховик:
К слову, Газманов решил не только петь, но и отжиматься.
Бегство массовки
Для достижения амбициозной цели в 200 тысяч человек на концерте организаторы набирали в массовку бюджетников за гонорар – 500 рублей, а, например, студентам обещали освобождение от занятий.
Однако из-за холодной погоды что-то пошло не по плану, и массовка начала убегать.
"Ребята в окопах мерзнут? Это их выбор ", объяснили митингующие свой ранний уход.
Пустые во время праздника были целые секторы стадиона. А после митинга "патриоты" уложили российские флаги у мусорника на кучу.
Если у вас возникло ощущение дежавю и хочется сказать "Это было уже!", то вы правы. В прошлом году в "Лужниках" путинисты также устраивали пропагандистский концерт об Украине с обращением владимира путина. Тогда для показухи на митинг согнали и лучших российских спортсменов.