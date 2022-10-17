Вывозят в россию и лгут, что не нужны семьям. Как рф похищает украинских детей

Специально для этого рф переписала свое законодательство, создала реестр приемных семей и устраивает летние лагеря с "патриотическим воспитанием"

россияне массово вывозят украинских детей после того, как убивают ракетами или пулями их родителей. Опекунов и родственников никто не ищет, вместо этого утверждают, что они являются сиротами. Тысячи несовершеннолетних незаконно отдают в детские дома и приемные семьи, где их воспитывают как россиян.

О похищении постоянно рассказывают украинские правозащитники, и вот огласка дошла до мировых СМИ и Государственного департамента США.

Расследование AP

Масштабное расследование Associated Press показывает, что российские чиновники без согласия депортировали украинских детей, врали им, что они не нужны родителям или родственникам, использовали для пропаганды, отдавали в российские семьи и навязывали гражданство.

После того как дети попадают в руки оккупантов, вернуть их очень тяжело. Это подтверждает случай Ольги Лопаткиной из Угледара, которая за считанные дни до войны отправила шестерых приемных детей в санаторий в Мариуполе. Когда город уничтожали ракетами, за самыми маленькими присматривал 17-летний сын Тимофей, он нес брата на руках в бомбоубежище и рубил дрова для костра. Оккупанты не пропустили детей по гуманитарному коридору в Запорожье и отправили на территорию, подконтрольную боевикам "ДНР", где быстро нашли им школу, приют и семьи в россии. Детей показывали по российскому ТВ, говорили, что их не любит мать, настраивали против родителей. Женщина преследовала украинских чиновников, социальные службы, всех, кто мог бы эвакуировать ее детей. После 2 месяцев переговоров так называемая "ДНР" позволила волонтеру с доверенностью от Лопаткиной забрать детей. Сейчас они находятся во Франции.

И этот случай только один из многих. Украинских детей вывозят в приюты Ростова, Тюмени, Иркутска, Кемерова, Алтайского края и других.

Семья Лопаткиных в полном составе во Франции

Издание обращает внимание на то, что независимо от того, есть у них родители или нет, воспитание детей войны в другой стране или культуре может быть признаком геноцида и попыткой стереть идентичность враждебной нации.

По словам Стивена Реппа, бывшего посла США по особым поручениям по вопросам военных преступлений, даже если родители умерли, дети должны быть воспитаны или усыновлены в Украине, а не депортированы в россию. Тем более, что законы россии запрещают усыновление иностранцев. Но в мае путин подписал указ, упрощающий усыновление и предоставление гражданства украинским детям.

россия создала реестр семей и платит им за каждого ребенка, получающего гражданство — до 1000 долларов для лиц с инвалидностью. Также россия устроила летние лагеря для украинских детей-сирот, проводит занятия по "патриотическому воспитанию", создала "горячую линию" для усыновления детей из Донбасса.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко утверждает, что из города увезли сотни детей.

"Мы не знаем, есть ли у наших детей официальные родители или что-то другое, потому что они насильственно похищены российскими войсками", — говорит Андрющенко.

Многие похищенные из детских домов не являются сиротами, а находились в заведениях, поскольку их семьи находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Детский омбудсмен россии Мария Львова-Белова заявляла, что сначала группа из 30 детей, привезенных в россию из подвалов Мариуполя, пела гимн и восклицала "Слава Украине!". Но теперь, по ее словам, их критика "переросла в любовь к россии".

Заявление Госдепа США

Заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что российские власти намеренно разлучают украинских детей с их родителями, похищают других из детских домов и отдают на усыновление в россию.

Часто детей вывозит в изолированные регионы на Дальнем Востоке. В Госдепартаменты подчеркнули, что операции по фильтрации людей — это то, что очень беспокоит США и на чем они сосредоточены.

Точное число похищенных никто не знает

Достоверно число депортированных украинских детей назвать очень трудно, ведь россия не назвала цифр.

Украинские официальные лица утверждают, что речь идет о 8 тысячах. Так, государственный портал "Дети войны" утверждает, что депортированными считают 8140 детей (согласно данным Национального информационного бюро). Однако из открытых источников и заявлений самих россиян эта цифра может быть в разы выше – около 690 тыс. детей. Полиция идентифицировала и определила местонахождение 6679 детей. Вернуть удалось только 96 детей.

В Госдепартаменте США ссылаются на оценки из разных источников, в том числе правительства россии о том, что было выселено около 260 тысяч детей из их домов.

Депортация в Херсонской области

В эти минуты ситуация с депортацией повторяется в Херсонской области. Там на прошлой неделе начали рассылать оккупационным администрациям планы по выезду детей, родителей и стариков в Крым. По словам депутата облсовета Сергея Хланя, они пробуют повторить сценарий Харьковской области.

"Но мы понимаем, что это не больше, чем принудительная депортация на фоне деоккупации Херсонщины. Такое же происходило на оккупированной территории Харьковской области, где детей также отправили в россию, а после деоккупации детей родителям не возвращают", — сказал Хлань.

Депутат госдумы россии Игорь Костюкевич заявил о намерении вывезти из Херсонской области в регионы средней полосы россии 400 детей, передает "Мост". Речь идет о Краснодарском крае россии.