"Обзывали путина и пели гимн Украины": в рф похвастались, что "перевоспитали" детей из Мариуполя (видео)

россия незаконно вывозит украинских детей, называя это "эвакуацией"

В среду, 28 сентября, на 217 день полномасштабного вторжения рф в россии рассказали о "перевоспитании" детей из оккупированного Мариуполя.

С соответствующим заявлением выступила уполномоченная по правам ребенка в рф Мария Львова-Белова, передает "Медуза". Она рассказала, что приемные родители якобы побросали детей в подвалах, затем россияне нашли и вывезли их в Подмосковье, где поселили по приемным семьям.

По словам российской чиновницы, сперва дети (речь идет о группе из 30 человек) "негативно отзывались о президенте (владимира путина), говорили всякие гадости, пели гимн Украины". А в Подмосковье "интеграция начала происходить" и негативное отношение к рф "преобразовалось в любовь к россии". Львова-Белова заявила, что дети якобы отказываются возвращаться в Украину. Российский омбудсмен добавила, что ей "непонятны" основания, на которых власти Украины требуют возвращения этих детей.

По данным украинских властей, в рф незаконно были вывезены более двух тысяч детей, лишь 55 были возвращены обратно.

Ранее сообщалось, что оккупанты на Харьковщине убили семью из шести человек с двумя маленькими детьми. К слову, оккупационные "власти" пытались вывести детей из Харьковской области после начала наступления ВСУ на этом направлении.