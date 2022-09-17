В Изюме россияне убили семью из шести человек с двумя маленькими детьми: подробности (фото)

Жизни шести человек оборвались в один день

После освобождения Изюма (Харьковская область) миру вновь показали страшные картины убийств, пыток и издевательств над мирными жителями, которые устраивали россияне пока город находился в оккупации. Так среди многочисленных свежих могил было найдено захоронение целой семьи, которая погибла в один день.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем телеграм-канале, шесть членов семьи Столпаковых погибли в один день. 9 марта российский танк выпустил от 10 до 15 снарядов по их дому по адресу Первомайская, 2.

По словам Геращенко, тогда погибла Елена Столпакова, ее муж Дмитрий, 6-летняя Олеся, 8-летняя Саша, а также бабушка и дедушка девочек — Татьяна и Александр.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал об еще одном случае убийства ребенка оккупантами. На этот раз смерть 11-летней девочки была зафиксирована в Чугуеве.

"Российская нация позорна, потому что именно она ответственна за тех, кто совершает трусливые преступления. За тех, кто перечеркнул будущее целых поколений россиян, которые будут расплачиваться за все это из-за собственных комплексов и неадекватности", — отметил Ермак.

Стоит отметить, что россияне зверски расправлялись с мирными украинцами и в других захваченных городах. Как рассказал житель освобожденной от оккупантов Балаклеи, вражеская армия в городе подвергала людей жестоким пыткам — била током, отрезала части тела