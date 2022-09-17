В Ізюмі росіяни вбили сім’ю з шести людей із двома маленькими дітьми: подробиці (фото)

Життя шести людей обірвалося за один день

Після звільнення Ізюма (Харківська область) світу знову показали страшні картини вбивств, тортур та знущань з мирних жителів, які влаштовували росіяни, поки місто знаходилося в окупації. Так, серед численних свіжих могил було знайдено поховання цілої родини, яка загинула в один день.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі, шестеро членів родини Столпакових загинули в один день. 9 березня російський танк випустив від 10 до 15 снарядів по їхньому будинку за адресою Першотравнева, 2.

За словами Геращенка, тоді загинула Олена Столпакова, її чоловік Дмитро, 6-річна Олеся, 8-річна Саша, а також бабуся та дідусь дівчаток — Тетяна та Олександр.

Своєю чергою глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про ще один випадок убивства дитини окупантами. Цього разу смерть 11-річної дівчинки була зафіксована у Чугуєві.

"Російська нація ганебна, тому що саме вона відповідальна за тих, хто вчиняє боягузливі злочини. За тих, хто перекреслив майбутнє цілих поколінь росіян, які розплачуватимуться за все це через власні комплекси та неадекватність", — зазначив Єрмак.

Варто зазначити, що росіяни по-звірячому розправлялися з мирними українцями та в інших захоплених містах. Як розповів житель звільненої від окупантів Балаклії, ворожа армія у місті піддавала людей жорстоким тортурам — била струмом, відрізала частини тіла