Сотні могил, ексгумація тіл та сліди тортур на звичайних українцях: що відбувається на місці масового поховання в Ізюмі (фоторепортаж)

Експерти на місці роблять все для того, щоб задокументувати всі воєнні злочини росіян

В результаті успішного контрнаступу Збройних сил України на Харківському напрямку від російських окупантів вдалося звільнити Ізюм. Однак радість від вигнання ворожої армії з українського міста затьмарили звірства, які чинили росіяни на цій території. Напередодні, 15 вересня, в лісовій зоні знайшли масове поховання людей — могил там налічується кілька сотень, а більшість похованих — цивільне населення.

Кореспондент "Телеграфу" побував у вже звільненому Ізюмі на Харківщині й на власні очі побачив, які жахливі речі робили зі звичайними людьми російські військові.

За його словами, рахунок могил сягнув за 5 сотень. Над більшістю з них встановлені імпровізовані дерев'яні хрести, на яких маркером писали мінімум інформації про загиблого.

Більшість могил належить цивільному населенню

Судячи з кадрів, є кілька могил українських військових — хрести їм підписували просто: "ВСУ".

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що масове поховання українських військових знайшли у лісі, де свого часу окопалися російські десантники. Могил українських захисників тут 25 — більшість мають лише номери на саморобних дерев'яних хрестах.

Могил українських військових нарахували близько 25

Днем раніше на місце поховання направили пошукову групу, яка складалася з саперів, групи розвідки та представників тероборони. Це необхідно було для того, аби ліквідувати розтяжки, які залишили по собі розтяжки. А вже сьогодні, 16 вересня, на місці працює група, яка займається ексгумацією тіл.

За словами кореспондента "Телеграфу", за день вдалося ексгумувати 50 тіл загиблих. А заступник голови МВС Євген Єнін додав, що серед ексгумованих на Харківщині є загиблі зі слідами тортур та відрізаними вухами.

Росіяни захоронили в лісі поблизу Ізюма близько 500 українців

В Ізюмі вже працює група, яка займається ексгумацією тіл загиблих

За день вдалося ексгумувати близько 50 тіл

Всі тіла відправляють на судово-медичну експертизу, щоб встановити особу

На деяких тілах явно помітні сліди катувань

Експерти працюють не покладаючи рук, аби задокументувати всі злочини росіян

Нашому кореспонденту вдалося побувати й у Балаклії та побачити так звані "ізолятори", де росіяни утримували українців. Умови там жахають — в тісних камерах утримували по 6-7 людей одночасно, не забезпечивши їм навіть можливості нормально сходити в туалет.

Фото та відео: Ян Доброносов

Варто зазначити, що масове поховання в Ізюмі називають другою Бучею, де росіяни також вбили та закатували сотні українських громадян. На жаль, масштаби поховання на Харківщині виявилися ще більшими. Наразі влада України робить все, щоб детально задокументувати воєнні злочини росіян та передати їх у відповідні органи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на черговий прояв звірств з боку росіян відреагували в Організації об'єднаних націй, зазначивши, що група зі спостереження за дотриманням прав людини збирається на Харківщину з перевіркою.