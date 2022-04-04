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Братські могили у Бучі почали з’являтися ще 10 березня: з’явилися фото із супутників

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Братська могила у Бучі Новина оновлена 04 квітня 2022, 08:09
Братська могила у Бучі

З’явилися супутникові фото братської могили у Бучі.

Ще 10 березня російські військові почали копати у Бучі біля церкви Андрія Первозванного та Усіх Святих братську могилу, в якій пізніше виявили масове поховання мирних жителів міста.

Про це свідчать супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies, повідомляє Reuters.

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"Свіжі знімки від 31 березня показують місце поховання з траншеєю довжиною близько 45 футів (близько 14 метрів) на південний захід від церкви", — сказано в повідомленні.

На цьому місці було виявлено масове поховання мирних жителів після звірств російських окупантів.

Журналісти Reuters, котрі відвідали Бучу 2 квітня, стали свідками геноциду українського народу. Братська могила біля церкви була ще відкрита, з-під насипаної зверху червоної глини виднілися руки й ноги мертвих людей.

Нагадаємо, що після того, як ЗСУ звільнила Київську область від російської армії, з’явилася інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися та катували людей.

На шокуючих фото із Бучі, які згодом облетіли весь світ, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися прямо посеред вулиць.

У Західній пресі Буча тема номер один — іноземні ЗМІ на обкладинках розмістили страшні кадри військових злочинів росіян.

Теги:
#Київська область #Росія #Буча #ЗСУ
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