Братські могили у Бучі почали з’являтися ще 10 березня: з’явилися фото із супутників
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З’явилися супутникові фото братської могили у Бучі.
Ще 10 березня російські військові почали копати у Бучі біля церкви Андрія Первозванного та Усіх Святих братську могилу, в якій пізніше виявили масове поховання мирних жителів міста.
Про це свідчать супутникові знімки американської компанії Maxar Technologies, повідомляє Reuters.
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"Свіжі знімки від 31 березня показують місце поховання з траншеєю довжиною близько 45 футів (близько 14 метрів) на південний захід від церкви", — сказано в повідомленні.
На цьому місці було виявлено масове поховання мирних жителів після звірств російських окупантів.
Журналісти Reuters, котрі відвідали Бучу 2 квітня, стали свідками геноциду українського народу. Братська могила біля церкви була ще відкрита, з-під насипаної зверху червоної глини виднілися руки й ноги мертвих людей.
Нагадаємо, що після того, як ЗСУ звільнила Київську область від російської армії, з’явилася інформація про звірства окупантів. Росіяни вбивали і ґвалтували, знущалися та катували людей.
На шокуючих фото із Бучі, які згодом облетіли весь світ, можна побачити, що окупанти вбивали зв'язаних людей. Українців ховали у братських могилах. Деякі трупи залишалися прямо посеред вулиць.
У Західній пресі Буча тема номер один — іноземні ЗМІ на обкладинках розмістили страшні кадри військових злочинів росіян.
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