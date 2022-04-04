Буча – тема номер 1 у Західній пресі: "Це розправа над невинними"

Світ був шокований звірствами російських військових проти українців.

Після того, як Збройні сили України повернули контроль над Київською областю, світу відкрилися жахливі картини скоєних військових злочинів.

Представники світової преси висвітлили наслідки російського вторгнення в цьому регіоні. Фотодокази з деокупованої Бучі, Ірпеня та Гостомеля з наслідками звірств російських солдатів проти мирного населення облетіли весь світ.

"Геноцид", "Різня невинних", "Путинська війна ганебних злочинів", "Жах у Бучі", "Гірше ніж ІДІЛ" — з такими заголовками та страшними кадрами зі звільненої Бучі вийшли топові світові ЗМІ 4 квітня.

Світові лідери закликають розслідувати кожен із цих злочинів і зробити так, щоб винні постали перед судом.

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав свідчення звірств окупантів над жителями Бучі "ударом під дих".

Прем’єр Британії Джонсон також не залишився осторонь, зазначивши, що кремлівські спроби виправдатись за скоєне не зможуть приховати правду. За його словами, російський кривавий диктатор зараз у розпачі, оскільки його військове вторгнення зазнає невдачі, а українці виявляють рішучість як ніколи раніше.

У росії ж після масових розстрілів мирних українців уже встигли заявити, що сотні вбитих людей є "постановкою" і що нібито від дій їхніх солдатів не постраждав жоден українець. Крім того, вони навіть вирішили зібрати засідання Ради безпеки ООН.