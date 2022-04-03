Різанина в Бучі: міноборони рф приголомшило цинізмом і попалося на брехні

Окупанти вчинили звірства в Україні.

Після звільнення Київської області від російських окупантів в українських населених пунктах, зокрема в Бучі, були виявлені шокуючі "знахідки" — сотні трупів мирних українців. У Міноборони рф назвали фото та відео з загиблими мирними жителями "постановкою".

Про це повідомляє meduza.

У росії заявили, що фотографії та відео, на яких видно загиблих мирних жителів у місті Буча під Києвом — "чергова провокація" та "чергова постановка київського режиму для західних ЗМІ".

"За час перебування населеного пункта Буча під контролем ЗС РФ, жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій", — цитує заяву міноборони рф телеканал "Звезда".

У міноборони рф також заявили, що всі російські підрозділи вийшли з Бучі ще 30 березня після переговорів представників Москви та Києва в Стамбулі. Також у росії зазначили, що не блокували виїзди з міста у північному напрямку, а південні околиці населеного пункту нібито обстрілювалися з боку України важкою артилерією.

Проте 1 квітня на телеканалі міноборони рф повідомлялося, що російські морські піхотинці проводять "зачистку" населених пунктів у Київській області, щоб закріпитися на цих позиціях. Йшлося про те, що підрозділи ПДВ разом із морською піхотою стримували українські сили на напрямі Гостомель — Буча — Озера.

Зазначимо, Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що зібрала докази військових злочинів російських солдатів у Бучі.

Раніше в telegram-каналі міноборони Росії з’явився репост запису, в якому стверджувалося, що відео з убитими мирними мешканцями є постановочним. Проте журналісти відразу викрили цей фейк російської пропаганди.

Нагадаємо, у Британії відреагували на звірства росіян у Бучі та пообіцяли допомогти у розслідуванні військових злочинів.