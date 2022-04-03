У Британії приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі

Британія допоможе зібрати докази воєнних злочинів росії.

У Великій Британії відреагували на дії російських солдатів в українських містах.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що вона приголомшена звірствами російських окупантів у Бучі.

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Про це вона написала у своєму Twitter -акаунті.

Трас наголосила, що повідомлення про напади російських окупантів на громадянських жителів викликають огиду. Велика Британія співпрацює з партнерами, щоб зібрати інформацію про військові злочини для Міжнародного кримінального суду. Винних буде притягнуто до відповідальності.

Зазначимо, що 2 квітня стало відомо, що Київську область повністю звільнили від окупаційних військ.

У Бучі на деяких вулицях міста були виявлені вбиті мирні жителі, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

Крім того, згідно з заявами мера Бучі Анатолія Федорука, у місті було знайдено братські могили, в яких виявлено тіла щонайменше 280 людей.