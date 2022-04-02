Росіяни зв’язали мирних жителів, розстріляли та кинули: страшне фото з Бучі вразило мережу

Від дій росіян постраждало чимало цивільних

У Бучі, з якої остаточно вибили російських загарбників, знайшли моторошне свідчення чергових військових злочинів російської армії. На деяких вулицях міста було виявлено вбитих мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки та ноги, а потім лишили просто посеред дороги.

Жахливим знімком поділилися в Telegram-каналі "Громаді Київщини", повідомляє "Телеграф".

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Як можна помітити на фото, тіла людей просто кинули посеред куп сміття та залишків російських військових сухпайків. "Визволителям" було все одно щодо кожного із убитих ними бучанців.

"Цивільні зі зв’язаними руками та розстріляні російськими фашистами. Ці тижні в окупації в Бучі були справжнім пеклом для людей. Росіяни — це злочинці, тварини, до яких не повинно бути пощади", — зазначили у публікації.

Ситуацію прокоментував і журналіст Денис Казанський, який вважає, що росіяни, котрі так люблять кричати про "геноцид жителів Донбасу", самі є саме тими, хто здатний на подібне.

"У жодному підконтрольному Україні місті Донбасу українські військові ніколи нічого подібного не робили, — написав він. — Керівництво росії вже поставило себе на один рівень із нацистськими злочинцями".

А ось блогер donetchanyn додав, що таким же способом, як було вбито мешканців Бучі, росіяни розправлялися з активістами та українськими патріотами на Донбасі у 2014 році.

Користувачі мережі нажахані і проклинають рашистських окупантів, які зайшли на українську землю у пошуках наживи та спробах виконати злочинний наказ путіна. Багато хто вважає, що жодної пощади ворог не заслужив — тим більше після таких звірств.

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Нагадаємо, що це не перший жахливий вчинок російських солдатів на території України. Так, наприклад, під Ірпенем було розстріляно сімейну пару, яка намагалася евакуюватися в безпечне місце та зберегти життя дитині.

У Маріуполі ж військові злочини скоюються путіністами просто щодня. З останнього — самі ворожі солдати й похвалилися, як без найменшої причини розстрілюють багатоквартирні будинки з танка.