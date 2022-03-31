Танк окупантів розстрілює житловий будинок: страшне відео з Маріуполя
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У розумінні путіна "захист російськомовного населення" виглядає саме таким кривавим чином
У Маріуполі, де днями російська армія атакувала будівлю з позначкою "Червоного хреста", зафіксували чергове підтвердження нелюдської поведінки рашистів. Цього разу під приціл танка потрапило кілька багатоквартирних будинків, які явно не були загрозою.
Відеозапис, зроблений російськими журналістами, у своєму Telegram-каналі виклав блогер Денис Казанський.
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За його словами, саме таким чином росіяни розуміють "захист російськомовних людей" та "денацифікацію". У вигляді обстрілу житлових будинків, де можуть ховатися звичайні мирні люди.
"Російські військові злочинці тупо винищують мирних жителів і знищують міста, — пише Казанський. — Причому самі ж ретельно фіксують і документують свої військові злочини. Ніхто ж не змушує їх викладати такі відео. Абсолютно хворі людожери".
На відео дійсно видно кілька залпів по багатоквартирних будинках, які здійснюються цілеспрямовано, а не "з необережності".
Втім, жителі Маріуполя страждають від подібних жахів вже далеко не перші тижні, перебуваючи на межі виживання. Рашисти коять страшні речі, у тому числі і наругу над жінками на очах у їхніх дітей.
До того ж кривавий диктатор володимир путін заявив, що мирним жителям дозволять виїхати з Маріуполя лише у випадку, якщо українські захисники добровільно складуть зброю та здадуться.
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