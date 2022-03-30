"Жінка померла, а дитина посивіла": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували матір на очах у 6-річного сина

Звірства, які окупанти вчиняють в Україні, просто не вкладаються в голові

У багатостраждальному Маріуполі російські нацисти упродовж кількох днів по черзі ґвалтували молоду жінку прямо на очах у її малолітньої дитини. Нещадні звірства окупантів призвели до смерті жительки міста — вона отримала численні травми, які виявилися несумісними із життям. Що стосується її 6-річного сина, то хлопчик отримав такий стрес від побаченого, що його волосся посивіло.

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Відповідна інформація з'явилася на офіційній сторінці Міністерства оборони України у "Твіттері" у середу, 30 березня.

"Це не фільм жахів. Зґвалтування, насильство, вбивства – ось що означає "русский мир"", — йдеться в тексті публікації від Міноборони.

Допис від Міністерства оборони України у соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, як одна з жительок Київської області відкрито зізналася західним ЗМІ, що російські окупанти, перебуваючи у нетверезому стані, зайшли до її домоволодіння, жорстоко вбили чоловіка, а після гвалтували її по черзі впродовж всієї ночі. У цей момент 4-річний син українки вимушений був ховатися у котельні.

Також нагадаємо, що у телефонних бесідах з рідними російські військові відкрито розповідають про страшні злочини, які вчиняють на українських територіях та прямо зізнаються, що гвалтують українських жінок.