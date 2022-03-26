Окупанти визнають, що ґвалтують українок: перехоплення розмови

У розмові з близькими окупанти розповідають про звірства, які вчиняють на українських територіях

Російські військові, які перебувають в населених пунктах нашої держави, у телефонних бесідах з рідними відкрито розповідають про страшні злочини, які вчиняють під час війни в Україні.

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Ще одне перехоплення розмови окупанта у суботу, 26 березня, оприлюднив пресцентр Служби безпеки України.

Під час діалогу з жінкою окупант відкрито зізнається, що російські військовослужбовці вбивають мирних українців і вчиняють страшні звірства, аргументуючи це тим, що "люди на цій війні вже зовсім здичавіли".

Окрім цього, путінський боєць зізнається, що у сусідньому селі вояки з окупаційного війська російської федерації зґвалтували дорослу жінку і 16-річну дівчинку.

У момент розповіді про нелюдські вчинки окупантів стає гидко навіть самому рашисту, тож він прямо заявляє, що ґвалтівників треба "розстрілювати нах*й".

Перехоплення розмови СБУ

"На них обов’язково чекатиме покарання! Наші захисники зроблять усе можливе, щоб кожен рашист отримав його вчасно і в повному обсязі. Бо такі звірства ми не пробачаємо!", — наголошують представники Служби безпеки України у тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як прозрілі окупанти, які потрапили в полон до українських захисників, дзвонять до близьких у росію та намагаються донести до зомбованого населення всю правду, яка відбувається на теренах України, проте їм не вірять навіть рідні матері.