Прозрілий окупант зателефонував "зомбованій" матері до росії: перехоплення розмови

Загарбник хотів донести до матері правду, але не зумів.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну спецслужби перехопили цікаву розмову російського окупанта з матір’ю.

Аудіозапис відповідної бесіди було опубліковано у п’ятницю, 25 березня, на telegram-каналі Служби безпеки України.

Деякі окупанти "прозріли" на війні в Україні та намагаються донести правду до "зомбованих" родичів у РФ, проте не все так просто. Один із путінських військових, розмовляючи з матір’ю, заявив їй, що в Україні немає ядерної зброї, секретних лабораторій, де розробили вірус, від якого помирає худоба в росії, а також не розробляли коронавірус. На це жінка відповіла, що ее сын-солдат "политически не подготовлен и ему надо дать пиз*юлей".

Окупант навіть заявив, що в Україні немає нацистського геноциду, проте мати все одно виправдовує війну: "Ми не захищаємо нікого там. Ми кордони захищаємо, щоб там не поставили атомну зброю американці. Знаєш?".

"Цікаво, скільки ще 200-х "посилок" потрібно отримати російським матерям, щоб вони цінували життя синів більше, ніж ефемерні ідеали кремлівської пропаганди? Зрештою, це питання часу. Тому що ми й надалі організовуватимемо їм 200-ті "аргументи". Україна обов’язково переможе!" — зазначили у СБУ.

Раніше СБУ перехопило розмову російського окупанта, який скаржився на свою владу.