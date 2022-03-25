У росії приголомшили заявою щодо війни з Україною: "Основні завдання виконані"

У Міноборони росії відзвітували про "втрати" українців.

Крім того, що в Міноборони росії назвали смішну цифру втрат серед особового складу, російська влада відзвітувала і за "виконані" завдання, які були поставлені перед армією рф. Зокрема, повідомляється, що "основні завдання першого етапу російської операції в Україні виконані", а бойовий потенціал українських військ "істотно знижений".

Головні заяви з брифінгу Міноборони росії за підсумками місяця війни повідомляють росЗМІ.

Головні заяви Міноборони рф:

За словами путінських пропагандистів за 30 днів війни втрати ЗСУ нібито склали близько 30 тисяч людей,

Також Міноборони росії заявляє, що армія рф нібито вивела з ладу 30 ключових заводів ОПК України,

Серед інших вигаданих цифр — із 152 військових літаків України знищено 112, 149 гелікоптерів — 75, а 36 безпілотників "Байрактар ТБ2" нібито знищено 35. А також "практично повністю знищені" повітряні сили та системи ППО.

Щобільше, у росії заявили, що нібито заблоковані Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, а Херсонська та більша частина Запорізької областей нібито під їх повним контролем.

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Про втрати ЗС РФ та "ЛДНР":

За повідомленнями росЗМІ, за час війни загинуло 1351 військовослужбовець, у 3825 отримали поранення.

Також повідомляється про загибель нібито 16 тисяч із 59 тисяч українських захисників на Донбасі.

Серед іншого, у росії заявили, що "практично повністю" знищили українські засоби ППО країни. Зазначимо, що така заява від Міністерства оборони Росії звучить вже втретє.

вперше про "практично повне" знищення українського ППО та авіації було розказано ще 5 березня під час зустрічі путіна зі стюардесами,

друге "знищення" пройшло декількома днями пізніше. Про це розповідав представник Міністерства оборони Конашенков під час брифінгу, заявивши, що армія Росії знищила 90% ЗРК великої та середньої дальності, а також 81 радіолокаційний пост.

Проте українські захисники продовжують збивати російські літаки та гелікоптери, підтверджуючи знищення фотографіями та відео. Наприклад, 23 березня в Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки російських окупантів, а 17 березня стало відомо про знищення двох літаків росії в небі над Київською областю.

Раніше "Телеграф" писав, що за перший місяць військових дій росії проти України наші захисники збили або пошкодили вже сотні літаків, вертольотів та танків.