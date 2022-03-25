У росії приголомшили заявою щодо війни з Україною: "Основні завдання виконані"
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У Міноборони росії відзвітували про "втрати" українців.
Крім того, що в Міноборони росії назвали смішну цифру втрат серед особового складу, російська влада відзвітувала і за "виконані" завдання, які були поставлені перед армією рф. Зокрема, повідомляється, що "основні завдання першого етапу російської операції в Україні виконані", а бойовий потенціал українських військ "істотно знижений".
Головні заяви з брифінгу Міноборони росії за підсумками місяця війни повідомляють росЗМІ.
Головні заяви Міноборони рф:
- За словами путінських пропагандистів за 30 днів війни втрати ЗСУ нібито склали близько 30 тисяч людей,
- Також Міноборони росії заявляє, що армія рф нібито вивела з ладу 30 ключових заводів ОПК України,
- Серед інших вигаданих цифр — із 152 військових літаків України знищено 112, 149 гелікоптерів — 75, а 36 безпілотників "Байрактар ТБ2" нібито знищено 35. А також "практично повністю знищені" повітряні сили та системи ППО.
- Щобільше, у росії заявили, що нібито заблоковані Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, а Херсонська та більша частина Запорізької областей нібито під їх повним контролем.
Про втрати ЗС РФ та "ЛДНР":
- За повідомленнями росЗМІ, за час війни загинуло 1351 військовослужбовець, у 3825 отримали поранення.
- Також повідомляється про загибель нібито 16 тисяч із 59 тисяч українських захисників на Донбасі.
Серед іншого, у росії заявили, що "практично повністю" знищили українські засоби ППО країни. Зазначимо, що така заява від Міністерства оборони Росії звучить вже втретє.
- вперше про "практично повне" знищення українського ППО та авіації було розказано ще 5 березня під час зустрічі путіна зі стюардесами,
- друге "знищення" пройшло декількома днями пізніше. Про це розповідав представник Міністерства оборони Конашенков під час брифінгу, заявивши, що армія Росії знищила 90% ЗРК великої та середньої дальності, а також 81 радіолокаційний пост.
Проте українські захисники продовжують збивати російські літаки та гелікоптери, підтверджуючи знищення фотографіями та відео. Наприклад, 23 березня в Харківській області українськими ЗРК було збито два бойові літаки російських окупантів, а 17 березня стало відомо про знищення двох літаків росії в небі над Київською областю.
Раніше "Телеграф" писав, що за перший місяць військових дій росії проти України наші захисники збили або пошкодили вже сотні літаків, вертольотів та танків.
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