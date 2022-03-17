Над Києвом збили ще два літаки росіян

Українці щосили "закривають" небо

В Україні триває "літакопад" армії російських загарбників, яка прибула воювати. Тільки за ніч із 16 на 17 березня неподалік Києва було повністю знищено чергового представника авіатехніки Росії, а ще одного — частково підбито.

Про це у Twitter повідомляє пресслужба Міноборони України, посилаючись на заяву Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

Як стало відомо, на підльотах до столиці українські військові помітили кілька ворожих літаків. Завдяки оперативному реагуванню нашої армії було вражено одразу дві мети.

Зазначимо, що літак марки Су-25 було знищено повністю. А ось техніка Су-35 була лише "підбита", що, мабуть, вказує на можливості її відремонтувати.

Про долю пілотів на авіасуднах не повідомляється.

Натомість наголошується, що лише за минулі армія кривавого диктатора путіна втратила понад 10 одиниць авіаційної техніки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що київські захисники також оперативно ліквідували цілу колону техніки окупанта. Відео знищення бойових машин поєднали з культовою класикою рок-музики.

Також "Телеграф" писав, що опір українців ламає навіть "найпідготовленіших" російських фахівців. Так, наприклад, як "вантажем 200" на батьківщину вирушили "елітні" спецназівці.