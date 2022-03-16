"Вантажом 200" з України вирушає навіть елітний російський спецназ

Українські захисники знищують елітний спецназ Росії.

Ось уже три тижні, як українські захисники дають рішучу відсіч ворогові, продовжуючи знищувати окупантів та їхню техніку.

Разом з тим, у мережі поширюється інформація, що втрати зазнає навіть еліта росгвардії – так звані "крапові берети".

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Російські Telegram -канали публікують траурне фото шести загиблих спецназівців – бійців ЦСН "Вітязь" із дивізії Дзержинського.

Фото з портретами шести загиблих спецназівців розлетілося по соцмережах. Про деяких військових вдалося знайти біографічні дані.

Олексій Блінков (другий праворуч) — випускник Новосибірського інституту військ нацгвардії.

Михайло Біляков (імовірно другий ліворуч) — уродженець Микільська Пензенської області, ветеран бойових дій на Північному Кавказі, нагороджений посмертно орденом Мужності, загинув ще 27 лютого. На батьківщині йому влаштували пишні похорони.

Спецназівець Максим Пустозвонов, виходець із Самарської області, колишній футболіст молодіжного складу "Крил Рад".

Загиблі російські бійці ЦСН "Вітязь"

Довідка. Центр спеціального призначення "Витязь" — підрозділ у складі Окремої дивізії оперативного призначення імені Ф.Е. Дзержинського. За даними росгвардії, це елітний спецназ, бійці нагороджені безліччю медалей.

Коло обов’язків "Витязя" широке: від боротьби з бандформування до охорони важливих персон. Що робили "вітязі" в сусідній країні, залишається тільки здогадуватися.

Нагадаємо, на 16 березня кількість убитих російських солдатів перевищила 13 тисяч. Крім того, перехоплені розмови росіян свідчать, що спецназ росії глибоко шокований від відсічі, яку йому завдає українська армія.