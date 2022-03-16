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росія масово втрачає солдатів і техніку: свіже зведення Генштабу про втрати окупантів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Окрім людей, також у окупантів доволі страждає і технічна складова Новина оновлена 16 березня 2022, 10:46
Окрім людей, також у окупантів доволі страждає і технічна складова

Крім втрат особового складу, росіяни також масово втрачають різноманітні технічні засоби для ведення бою.

Вже 21-й день російська армія продовжує наступати на українські території, та українські захисники продовжують мужньо стояти на захисті нашої країни. На 16 березня кількість вбитих російських солдатів перейшла за 13 тисяч. Точність підрахунку наразі неможлива, адже на багатьох лініях фронту продовжуються точитися активні бойові дії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 13800 осіб,
  • танків ‒ 430 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1375 од,
  • артилерійських систем – 190 од,
  • РСЗВ — 70 од,
  • засоби ППО — 43 од,
  • літаків – 84 од,
  • гелікоптерів – 108 од,
  • автомобільної техніки — 819 од,
  • кораблі /катери — 3 од,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11.
  • Спеціальна техніка — 10.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за 20 днів війни в Україні російська армія втратила понад 13,5 тисяч солдатів, близько 400 танків, 95 вертольотів, 81 літак і сотні одиниць іншої техніки. Судячи з карт бойових дій, російські окупанти практично не змогли просунутися в глиб території України. Крім того, перехоплені розмови росіян свідчать, що спецназ росії глибоко шокований від відсічі, яку йому завдає українська армія.

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#Україна #Втрати #Війна
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