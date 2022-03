Такої відсічі росіяни не очікували: свіжі карти боїв в Україні

Військові рф не тільки ніде значно не просунулися, а й були змушені відступити на Донеччині

На ранок вівторка, 15 березня, російські окупанти практично не змогли просунутися вглиб території України, і продовжують втрачати сили та військову техніку.

Про це можна судити за картами бойових дій, які публікуються у мережі, повідомляє "Телеграф".

Однією з найавторитетніших карт вважається карта авторства Institute for the Study of War. По ній видно, що за останню добу географія боїв трохи змінилася лише у двох районах.

Так, під Волновахою помітний невеликий успіх Збройних сил України, тоді як росіяни змогли трохи просунутися дорогою під Ізюмом у Харківській області.

Під Києвом противник залишається на тих самих позиціях.

Судячи з карти DeepState, останнім часом росіяни трохи просунулися в районі Миколаєва, дійшли трасою аж до Вознесенська, і дещо розширили географію підконтрольної території селами під Мелітополем та Енергодаром.

Карта бойових дій в Україні 15.03.2022

