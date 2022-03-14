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Літаків уже 77: нові цифри втрат російських окупантів

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Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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ЗСУ знищили техніку окупантів під Харковом Новина оновлена 14 березня 2022, 10:18
ЗСУ знищили техніку окупантів під Харковом

За добу було ліквідовано чотири літаки, три вертольоти та безпілотні літальні апарати.

У понеділок, 14 березня, на 19-й день повномасштабного вторгнення росії в Україну сили ЗСУ продовжують завдавати нищівних ударів по ворогові, знищуючи його військову техніку.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 14.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – понад 12 000 осіб,
  • танків ‒ 389 од.
  • бойових броньованих машин ‒ 1249 од.,
  • артилерійських систем – 150 од.,
  • РСЗВ — 64 од.,
  • засоби ППО — 34 од.,
  • літаків – 77 од.,
  • вертольотів – 90 од.,
  • автомобільної техніки — 617 од.,
  • кораблі/катери — 3 од.,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

Зазначимо, всі зусилля окупантів зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах. Крім того, ні росіяни, ні білоруси не хочуть воювати проти України.

Як повідомляв "Телеграф", 13 березня Збройні сили України захопили комплекс радіоелектронної боротьби російської армії.

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#Росія #ЗСУ
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