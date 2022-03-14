Війна — день 19: рашисти продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю

Оперативно про головне 14 березня

Україна вже 19 день протистоїть вторгненню російських окупаційних військ. Противник продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по різних містах України та вже обстріляв Львівську область, проте справи у нього йдуть далеко не так добре, як розраховував кривавий диктатор володимир путін, зокрема в мережі з’являються все нові повідомлення про те, як ЗСУ знищили чергову колону окупантів, та й у самій росії сили схоже вже почали вичерпуватися, оскільки керівництво країни вирішило звернутися до Китаю з проханням про економічну та збройову допомогу у війні проти народу України.

У цьому матеріалі "Телеграф" даватиме інформацію про найважливіші події, що відбулися 14 березня, однак ви можете отримувати її більш оперативно в нашому телеграм-каналі, який є доступним за цим посиланням.

04:00 У неділю ввечері президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні розмови з президентом США Джо Байденом, та президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Єлисейський палац.

Під час розмови з Байденом глави двох держав домовилися посилити вже введені проти Росії санкції, підтримати Україну та спільно вжити всіх корисних ініціатив для припинення бойових дій. Вони будуть тісно спілкуватися з цього приводу.

Під час розмови з Зеленським Макрон детально розповів про додаткову допомогу, яку Європейський Союз вирішив надати Україні на Версальському саміті. Глави двох держав обговорили продовження переговорів між росією та Україною. Найближчими днями вони продовжать координацію.

03:00 На Сумщині, яка однією з перших прийняла на себе удар російських окупантів, триває обстріл мирних міст, але через активні дії ЗСУ життя загарбників сильно ускладнилося.

Евакуація мирних жителів у Сумській області з гуманітарних коридорів 14 березня не відбудеться.

Тростянець Сумської області лишається в окупації. Рашисти влаштували свій штаб на залізничному вокзалі станції Смородине. Там вони виставили техніку та виготовляють із неї за населеними пунктами.

02:00 Зеленський пояснив, чого добивається українська делегація на переговорах із росією.

Прессекретар посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенью заявив, що влада КНР не отримувала прохань від росії надати військову допомогу.

01:00 Українські військові розбили колону із 200 одиниць військової техніки росіян, яку вони збирали під Мелітополем.

Карибська острівна держава Багами приєдналася до санкцій, запроваджених проти росії країнами Заходу у відповідь на вторгнення в Україну.

00:00 У Франції місцевий активіст П’єр Афнер захопив віллу можливої дочки російського диктатора володимира путіна Катерини Тихонової та заявив, що готовий розмістити там українських біженців.

Десант російських окупантів має намір висадитися в Одесі та області, однак на них вже чекають українські військовослужбовці.

В росії заблокували соцмережу Instagram.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення до України – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну" .

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну" .

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну" .

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч" .

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України" .

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни" .

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками" .

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон" .

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста" .

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв" .

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами" .

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців" .

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня висвітлено у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України та тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувається в суботу, 12 березня, можете ознайомитися у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону