У Франції захопили віллу дочки путіна і готуються прийняти там біженців з України: подробиці

У будівлі можуть вільно розташуватися вісім людей.

У Франції місцевий активіст П’єр Афнер захопив віллу можливої дочки російського кривавого диктатора володимира путіна Катерини Тихонової та заявив, що готовий розмістити там українських біженців.

Про це повідомляє The Insider.

Вілла розташована у місті Біарриц, що на південному заході Франції. Активіст повідомив, що знайшов усередині документи, які стосуються російського бізнесмена Геннадія Тимченка та колишнього чоловіка Тихонової Кирила Шамалова.

Видання з’ясувало, що особняк належав Тимченку з 2007 року, а потім у 2012 році була передана Шамалову.

Активіст, який захопив віллу, заявив, що в будівлі є вісім спальних місць і три ванні кімнати, крім того, він повідомив, що після проникнення змінив там замки.

Афнер зазначив, що готовий прийняти будь-яких біженців постраждалих від режиму путіна, але насамперед розраховує поселити туди потерпілих від війни українців.

Як повідомлялося раніше, Україна вже 18 днів протистоїть вторгненню російської окупаційної армії та схоже, що справи у загарбників йдуть не дуже добре. Так у самій Росії почалися проблеми зі зброєю та фінансуванням, а тому влада країни пішла на уклін до Китаю з проханням про підтримку як в економічному плані, так і озброєнням.