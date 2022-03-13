росія просить Китай допомоги у війні з Україною: подробиці

У США заявили, що Китаю за будь-яку допомогу російській владі загрожуватиме відповідальність.

Росія на 18-й день військового вторгнення в Україну зрозуміла, що не справляється власними силами й попросила про допомогу у Китаю. У США вже попередили про наслідки.

Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на джерело у Білому домі.

Офіційні особи США у коментарі виданню повідомили, що російська влада запросила у Китаю військову техніку (що саме не уточнюється — ред.) та фінансову допомогу для підтримки свого вторгнення в Україну.

На що у Білому домі відреагували вкрай негативно, зазначивши, що Пекін може підірвати зусилля Заходу, який від початку оголошеної росією війни підтримує Україну. На фоні цього США готуються говорити з союзниками.

А інші джерела у цей час стверджують, що такий запит російської сторони до Китаю свідчить лише про те, що у них закінчується зброя.

Що загрожує Китаю за допомогу росії?

Радник національної безпеки США Джейк Салліван, який 14 березня планує зустріч з вищим китайським дипломатом Яном Цзечі в Римі, виступив зі зверненням до Пекіну.

Салліван зазначив, що Китай зіштовхнеться з серйозними наслідками, якщо допоможе Москві ухилитися від радикальних санкцій, які наклали через війну в Україні.

У тому випадку, якщо Пекін погодиться допомагати росії чи технікою, чи грошима — він також потрапить під санкції.

"Ми повідомляємо Пекіну безпосередньо, в приватному порядку, що широкомасштабні зусилля щодо ухилення від санкцій або підтримка Росії у відповідь на них обов'язково матимуть наслідки. Ми не дозволимо цьому продовжуватися і не дозволимо врятувати Росію від цих економічних санкцій будь-якій з країн у будь-якій точці світу", — резюмував Салліван.

Варто додати, що від початку російської військової агресії в Україні Китай зайняв нейтральну позицію і не виступав із заявою про те, що він засуджує війну.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати серйозних втрат у війні з Україною. За 18 днів вторгнення окупанти втратили понад 12 тисяч військових, сотні одиниць автомобільної техніки, 74 літаки та 86 вертольотів. Таких втрат росія не мала навіть за першу та другу чеченські війни, які вела десятиліттями.