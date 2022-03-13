Тисячі солдатів та майже 90 вертольотів: свіжі дані про втрати російської армії

Загарбникам на українській землі не раді

Ранок 13 березня, вісімнадцятого дня війни з росією, приніс чергові радісні звістки щодо втрат ворожого війська. Українські захисники швидко "розібралися" із понад 1200 броньованими бойовими машинами противника та знищили аж 86 гелікоптерів.

Такі свіжі дані повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Конкретна кількість вбитих та поранених окупантів наразі перевищує 12000 осіб. Точність підрахунку наразі неможлива, адже на багатьох лініях фронту продовжуються точитися активні бойові дії.

Утім російську техніку ЗСУ вдається рахувати краще. Так, за час військового вторгнення в Україну російська армія "збідніла" на 374 танки, 1226 броньовиків, 600 різних автомобілів та 60 цистерн із паливом для всього цього транспорту.

Також наші захисники ліквідували 140 систем артилеріського вогню, 62 реактивні системи залпового вогню, 34 системи протиповітряної оборони загарбників і три одиниці морської техніки (кораблі та катери).

Продовжують працювати і українські янголи-охоронці в небі. Це дозволило росіянам втратити 86 бойових вертольотів, 74 літаки та сім безпілотних апаратів.

Варто зазначити, що у російських військових зрештою поступово починають зникати не лише бажання йти в атаку чи мотивація, а й загальні армійські резерви. У Генштабі вважають, що через безвихідь кривавому диктатору володимиру путіну доводиться залучати військових, які задіяні на службі у тихоокеанських регіонах.