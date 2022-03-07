Співзасновник Українського інституту майбутнього, радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко про причини, чому путіну варто залишити свою посаду

Путін повинен піти!

На 11 день війни Генеральний Штаб ЗСУ називає цифру втрат російсько-фашистської армії у більш ніж 11 тисяч убитими та понад 25 тисяч пораненими.

У мене і у вас немає підстав їй не довіряти, бачачи величезну кількість фото і відео матеріалів з убитими, спаленими, пораненими і полоненими росіянами.

Чому цифра 11000 вбитих російських окупантів знакова?

Справа в тому, що це більше, ніж росія втратила своїх солдатів за першу і за другу чеченські війни.

Рахуйте самі.

Перша Чеченська війна тривала з грудня 1994 до серпня 1996 року.

Безпосередньо після завершення війни у штабі Об’єднаного угруповання федеральних сил наводилася така статистика:

загиблих — 4103;

полонених/зниклих безвісти/дезертирів — 1231;

поранених — 19794.

Таким чином, безповоротні втрати на той момент оцінювалися у 5334 особи.

Друга Чеченська війна: серпень 1999 — квітень 2009, тривала 10 років.

Підсумкові втрати російських силових відомств (МО, МВС, ФСБ) у Чечні за заявами офіційних осіб оцінювалися близько 6000 осіб загиблими.

Разом за дві війни на Північному Кавказі силові структури росії втратили — 11334 людини вбитими.

Тобто стільки ж скільки за 11 днів війни проти мирної України.

У Чечні та Дагестані російська армія воювала проти невеликих груп опору, які не мали ні танків, ні артилерії, ні ударних безпілотників, ні масштабної підтримки зброєю із Заходу.

Тобто всього того, що має Україна.

І буде ще більше сучасної зброї від наших союзників із Заходу.

Нагадаю також, що Чечня за площею — це трохи більше ніж 1/2 Сумської області, легендарної своїм партизанським рухом.

А Єльцин і путін не могли утихомирити маленьку Чечню 15 років!

Росіяни, прокидайтеся від гіпнотичного сну, в який вас запровадила пропаганда путіна!

Вставайте, об’єднуйтесь!

Ми в Україні зараз б’ємось і вмираємо за Нашу та Вашу свободу!

Якщо ви не допоможете нам і собі зупинити війну, то загинуть десятки, або, можливо, сотні тисяч російських хлопців, яких путін пошле в Україну, як на м’ясорубку.

Не ми прийшли до вашої оселі, а це ви вторглися в наш!

Кожен росіянин несе зараз персональну моральну відповідальність за вторгнення в Україну та загибель наших дітей, жінок, людей похилого віку та солдатів.

Тому що це з вашої мовчазної згоди путін знищив опозицію, закрив вільні ЗМІ, вторгся до Грузії, бомбардував Сирію, окупував Крим та Донбас, а зараз розв’язав де-факто ІІІ Світову війну.

Це ви хотіли сильної руки, повернення імперських амбіцій, а тепер це ваші сини тисячами складають свої голови на Українській землі.

Ми битимемося до Перемоги, але не здамося!

Україні, планеті і вам самим потрібна мирна росія, в якій влада думає про те, як зробити життя свого народу кращим, а не про те, як принизити та знищити інших.

путін повинен піти!

Або з вашої мовчазної згоди росія на кілька поколінь перетвориться на жалюгідну подобу Північної Кореї, злиденної та ненавидимої всіма!

Дайте нам спокійно жити! Живіть спокійно самі!

Беріть владу у свої руки!

Інакше путін приведе росію до загибелі, поховавши під уламками надії 140 мільйонів росіян.