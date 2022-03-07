Тисяча броневиків і під триста танків: нове зведення втрат окупантів

Противник продовжує зазнавати значних втрат.

Україна продовжує протистояти російській окупації та знищувати ворога. Противник зазнає значних втрат в особовому складі та техніці.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 орієнтовно склали:

особового складу — понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 290 од,

Бойових броньованих машин ‒ 999 од,

артилерійських систем –117 од,

РСЗВ — 50 од,

засоби ППО — 23 од,

літаків – 46 од,

гелікоптерів – 68 од,

автомобільної техніки — 454 од,

кораблі / катери — 3 од,

цистерн з ППМ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати російських окупантів з 24.02 до 7.03

Зазначимо, що у понеділок, 7 березня, українські військові знищили російський корабель у Чорному морі.

Крім того, ЗСУ вдалося збити гелікоптер Мі-24П(Мі-35П) RF-94966, який використовували для обстрілу мирних міст.

Також українські захисники розбили колону ворога, що прямувала у бік Харкова.