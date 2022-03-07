Рус

Тисяча броневиків і під триста танків: нове зведення втрат окупантів

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
Читать на русском
Автор
560
Знищена техніка супротивника Новина оновлена 07 березня 2022, 10:33
Знищена техніка супротивника

Противник продовжує зазнавати значних втрат.

Україна продовжує протистояти російській окупації та знищувати ворога. Противник зазнає значних втрат в особовому складі та техніці.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу — понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
  • артилерійських систем –117 од,
  • РСЗВ — 50 од,
  • засоби ППО — 23 од,
  • літаків – 46 од,
  • гелікоптерів – 68 од,
  • автомобільної техніки — 454 од,
  • кораблі / катери — 3 од,
  • цистерн з ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

У Генштабі зазначають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати російських окупантів з 24.02 до 7.03
Втрати російських окупантів з 24.02 до 7.03

Зазначимо, що у понеділок, 7 березня, українські військові знищили російський корабель у Чорному морі.

Крім того, ЗСУ вдалося збити гелікоптер Мі-24П(Мі-35П) RF-94966, який використовували для обстрілу мирних міст.

Також українські захисники розбили колону ворога, що прямувала у бік Харкова.

Теги:
#Росія #Генштаб #ЗСУ
Знищена техніка супротивника
Україна
Тисяча броневиків і під триста танків: нове зведення втрат окупантів
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Знищена техніка супротивника
Тисяча броневиків і під триста танків: нове зведення втрат окупантів
Дата публікації
Категорія
росія маніпулює Макроном: Верещук прояснила ситуацію із гуманітарними коридорами
росія маніпулює Макроном: Верещук прояснила ситуацію із гуманітарними коридорами
Дата публікації
Категорія
Знищена техніка ворога біля Харкова
Резніков про війну з рашистами: нехай ворога чекає сюрприз
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін та Сергій Шойгу роками були дуже близькі
Мав стати наступником: чому раптом усі заговорили про переворот Шойгу проти Путіна
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує страждати від російського вторгнення, але здаватися не має наміру
Війна — день 12: в Україні з’явилися нові міста-герої, а в Росії пригнічують протести