Тисяча броневиків і під триста танків: нове зведення втрат окупантів
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Противник продовжує зазнавати значних втрат.
Україна продовжує протистояти російській окупації та знищувати ворога. Противник зазнає значних втрат в особовому складі та техніці.
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.03 орієнтовно склали:
- особового складу — понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 290 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 999 од,
- артилерійських систем –117 од,
- РСЗВ — 50 од,
- засоби ППО — 23 од,
- літаків – 46 од,
- гелікоптерів – 68 од,
- автомобільної техніки — 454 од,
- кораблі / катери — 3 од,
- цистерн з ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.
У Генштабі зазначають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Зазначимо, що у понеділок, 7 березня, українські військові знищили російський корабель у Чорному морі.
Крім того, ЗСУ вдалося збити гелікоптер Мі-24П(Мі-35П) RF-94966, який використовували для обстрілу мирних міст.
Також українські захисники розбили колону ворога, що прямувала у бік Харкова.
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