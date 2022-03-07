Рус

В мережі з’явилося відео ще одного збитого вертольота рашистів

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
59
Від авіаційної техніки залишилися уламки Новина оновлена 07 березня 2022, 09:03
Від авіаційної техніки залишилися уламки

Інформації про стан ворожого пілота поки немає

Українським військовослужбовцям вдалося поцілити у ще одну вертолітну "пташку" російських окупантів. Цього разу від прицільного обстрілу ЗСУ навіки приземлилась техніка марки Мі-24П(Мі-35П) RF-94966, котру використовували для обстрілів мирних міст.

Відео з місця подій поділився TikTok-користувач Andriy Illuke.

На запису видно, що після падіння вертоліт ще якийсь щас горів, адже уламки виглядають так, ніби після пожежі. Вціліло від техніки небагато — частина хвоста із написом російською "Небезпечно", гвинт та деякі інші механічні частини. Загалом це виглядає, швидше, як купа металобрухту.

Де саме відбулося таке "приземлення", не повідомляється. Але в соцмережах говорять, що, можливо, атака відбулася десь у небі над Харківщиною.

В будь-якому разі пильність українських військових лишила російських окупантів ще однієї одиниці техніки, котра може атакувати мирні українські міста та їхніх жителів.

Нагадаємо, що напередодні ввечері поблизу Харкова наші захисники поцілили у російський винищувач, котрий летів обстрілювати місто. Пілоту вижити не вдалося — катапультації не відбулося.

Також ми писали про те, як в одеському небі військовослужбовці ліквідували одну із ворожих "авіапташок".

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Гелікоптер
Знищена техніка ворога біля Харкова
Україна
Резніков про війну з рашистами: нехай ворога чекає сюрприз
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Знищена техніка ворога біля Харкова
Резніков про війну з рашистами: нехай ворога чекає сюрприз
Дата публікації
Категорія
Володимир Путін та Сергій Шойгу роками були дуже близькі
Мав стати наступником: чому раптом усі заговорили про переворот Шойгу проти Путіна
Дата публікації
Категорія
Вночі Харків палахкотів від заграви пожеж
Харків у вогні: як у місті пройшла ніч напередодні 12 дня війни (відео)
Дата публікації
Категорія
ВСУ
Жодної людяності: Генштаб ЗСУ розповів про підлість росіян в Україні
Дата публікації
Категорія
Україна продовжує страждати від російського вторгнення, але здаватися не має наміру
Війна — день 12: в Україні з’явилися нові міста-герої, а в Росії пригнічують протести