В мережі з’явилося відео ще одного збитого вертольота рашистів

Інформації про стан ворожого пілота поки немає

Українським військовослужбовцям вдалося поцілити у ще одну вертолітну "пташку" російських окупантів. Цього разу від прицільного обстрілу ЗСУ навіки приземлилась техніка марки Мі-24П(Мі-35П) RF-94966, котру використовували для обстрілів мирних міст.

Відео з місця подій поділився TikTok-користувач Andriy Illuke.

На запису видно, що після падіння вертоліт ще якийсь щас горів, адже уламки виглядають так, ніби після пожежі. Вціліло від техніки небагато — частина хвоста із написом російською "Небезпечно", гвинт та деякі інші механічні частини. Загалом це виглядає, швидше, як купа металобрухту.

Де саме відбулося таке "приземлення", не повідомляється. Але в соцмережах говорять, що, можливо, атака відбулася десь у небі над Харківщиною.

В будь-якому разі пильність українських військових лишила російських окупантів ще однієї одиниці техніки, котра може атакувати мирні українські міста та їхніх жителів.

Нагадаємо, що напередодні ввечері поблизу Харкова наші захисники поцілили у російський винищувач, котрий летів обстрілювати місто. Пілоту вижити не вдалося — катапультації не відбулося.

Також ми писали про те, як в одеському небі військовослужбовці ліквідували одну із ворожих "авіапташок".