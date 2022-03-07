Війна — день 12: в Україні з’явилися нові міста-герої, а в Росії пригнічують протести

Коротко про головне 7 березня

В Україні розпочинається 12-й день від початку повномасштабного військового вторгнення російських військ. Вже стало зрозуміло, що кривавий диктатор володимир путін не отримає легкої прогулянки нашою землею, оскільки втрати окупаційної армії вже перевалили за 11 тисяч людей, цього виявилося достатньо, щоб розпочати приховану мобілізацію резервів у росії. Крім того, очевидно, що про щось здогадуватись почали й прості росіяни, які влаштували перші нехай і безуспішні акції протесту проти війни. Водночас в Україні вже з’явилися нові міста-герої, які першими зустріли нашестя московської орди.

У цьому матеріалі "Телеграф" щогодини публікуватиме найактуальніші новини, які відбулися 7 березня.

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Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого, — події перших двох днів ми транслювали онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Події 26 лютого, третього дня російського вторгнення в Україну, ми розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була обстановка 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни"

А про події за 4 березня читайте у матеріалі: "Війна — день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками"

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста"