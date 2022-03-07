Секретар РНБО Данилов пригрозив росії: "Ви прийшли до нас - ми прийдемо до вас"

Окупанти відповідатимуть за "чорний список" своїх злочинів.

Російське керівництво раніше й свідомо планувало тактику "спаленої землі", повного ігнорування міжнародного права, стало на шлях скоєння військових злочинів та злочинів проти людяності.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов на сторінці у Facebook.

О п’ятій ранку російські окупаційні війська застосували "Смерч" проти мирних жителів Миколаєва. В результаті обстрілу — пожежі та руйнування. обстрілювали беззахисних людей, які евакуювалися з Бучі та Ірпеня. Бомбили міста Малин, Овруч, Коростень ", — зазначив Данілов.

Данілов упевнений, що окупанти відповідатимуть за свої злочини та понесуть покарання.

"Ваші злочини в документах, а пам’ять про них розпеченим залізом в серцях. У наших списках і ті, хто віддавав накази, і ті, хто їх виконував – наводив приціл ракетного удару по наших мирних містах. Ви прийшли на нашу землю та в наші сім’ї — ми прийдемо до вас", — підсумував секретар РНБО.

Нагадаємо, вранці 7 березня, російські окупанти обстріляли Миколаїв та його передмістя. Ракетами вдарили по житлових будинках, внаслідок чого почалися пожежі.

6 березня від ракетних ударів постраждала і Вінниця, там противник знищив аеропорт.