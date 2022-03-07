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Харків у вогні: як у місті пройшла ніч напередодні 12 дня війни (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Вночі Харків палахкотів від заграви пожеж Новина оновлена 07 березня 2022, 07:40
Вночі Харків палахкотів від заграви пожеж

Місцеві жителі роблять все, щоб мінімізувати збитки, завдані противником

Ніч з 6 на 7 березня була дуже неспокійною в деяких містах України, де тривають бої проти російських окупантів. Серед них і Харків, який обстрілювали кілька разів, що призвело до виникнення ряду пожеж.

Подробиці повідомляє "Телеграф", посилаючись на місцеві новинні Telegram-канали.

Попереджаємо заздалегідь: практично всі відео в матеріалі містять нецензурну лексику (18+).

Зазначимо, що через загоряння постраждали не лише об’єкти інфраструктури, а й студентські гуртожитки, а також приватні будинки. Одна з великих пожеж охопила чиєсь домогосподарство на Олексіївці.

Також, за словами очевидців, у ніч на понеділок пожежа спалахнула у гуртожитку педагогічного університету, який розташований на проспекті Людвіга Свободи.

Крім цього були пожежі на Академіка Проскури та Клочковській.

Постраждав від обстрілів і проспект Перемоги — у людей у будинках підвищувало вікна, а на подвір’ї одного з додому залишився величезний слід від снаряда, що прилетів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як життя останніх днів у Харкові характеризує один із місцевих жителів. Серед іншого чоловік відзначив, що напади росіян стали одночасно і хаотичнішими, і майже передбачуваними. Втім, шкода, яку завдають такі атаки, все ще вельми і дуже велика.

Теги:
#Україна #Пожежа #Харків #Росія #Війна #Обстріли
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