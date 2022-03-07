У Німеччині дали оптимістичний для України прогноз щодо війни з росією

У ФРН вважають, що путін не зможе захопити Україну

У Німеччині переконані, що українці здатні перемогти у війні, яку проти них оголосив кривавий диктатор Володимир Путін.

Таку думку висловили політики та військові, які були присутні на ток-шоу на каналі ARD, пише Укрінформ.

"Упевнений, що народ і ЗСУ можуть перемогти", — сказав генерал Бундесвера Егон Раммс, хоч і визнав, що Україна потребує засобів ППО.

Віцепрезидент Європейської комісії Франс Тіммерманс, своєю чергою, зазначив, що у Росії просто не вистачить сил, щоб утримати під своїм контролем усі великі українські міста.

Александр Граф Ламбсдорф, заступник голови фракції лібералів у парламенті Німеччини, заявив, що спочатку сумнівався, що Україна зможе досягти перемоги, проте події останніх днів змінили його думку про те, що відбувається.

Водночас він наголосив, що країни Заходу мають знайти спосіб ефективно допомогти українській армії не вдаючись до закриття неба, оскільки це збільшує ризики ядерної війни.

Виступив там і посол України у ФРН Андрій Мельник, який розкритикував Ламбсдорфа за таку позицію та нагадав, що за 10 днів війни ЗСУ знищили танків більше, ніж стоїть на озброєнні Бундесверу.

"Боягузтво — поганий порадник. Не можна стояти як кролик перед удавом", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 6 березня російські війська в Україні втратили вже понад 11 тисяч солдатів, також було знищено 285 танків та 985 бойових машин.

Однак нашестя окупаційних військ позначається і на простих українцях, так згідно з даними ООН в Україні внаслідок дій агресора загинув 351 мирний житель, а 707 людей отримали поранення.