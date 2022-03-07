В Германии дали оптимистичный для Украины прогноз по войне с россией

В ФРГ считают, что путин не сможет захватить Украину

В Германии убеждены, что украинцы способны победить в войне, которую против них объявил кровавый диктатор владимир путин.

Такое мнение высказали политики и военные, которые присутствовали на ток-шоу на канале ARD, пишет Укринформ.

"Уверен, что народ и ВСУ могут победить", — сказал генерал Бундесвера Эгон Раммс, хоть и признал, что Украина нуждается в средствах ПВО.

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс в свою очередь отметил, что у россии попросту не хватит сил, чтобы удержать под своим контролем все крупные украинские города.

Александр Граф Ламбсдорф, заместитель главы фракции либералов в парламенте Германии, заявил, что поначалу сомневался в том, что Украина сможет достичь победы, однако события последних дней изменили его мнение о происходящем.

Вместе с тем он подчеркнул, что страны Запада должны найти способ эффективно помочь украинской армии не прибегая к закрытию неба, поскольку это увеличивает риски ядерной войны.

Выступил там и посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, который раскритиковал Ламбсдорфа за такую позицию и напомнил, что за 10 дней войны ВСУ уничтожили танков больше, чем стоит на вооружении Бундесвера.

"Трусость — плохой советчик. Нельзя стоять как кролик перед удавом", — сказал он.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 6 марта российские войска в Украине потеряли уже более 11 тысяч солдат, также были уничтожены 285 танков и 985 боевых машин.

Однако нашествие оккупационных войск сказывается и на простых украинцах, так согласно данным ООН в Украине вследствие действий агрессора погиб 351 мирный житель, а 707 человек получили ранения.