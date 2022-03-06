В ООН посчитали жертвы среди гражданских в Украине: страшные цифры

Не хочется верить в эти цифры

Увы, но любая война несет с собой разруху и потери. И пока вражеские войска каждый день теряют практически по тысяче своих солдатов, в Украине из-за обстрелов и бомбежек украинских городов гибнут мирные жители, и что самое страшное — дети.

По состоянию на утро 5 марта, считая потери с начала войны россии и Украины 24 февраля, в результате действий рф погиб 351 мирный житель, а 707 человек получили ранения. Об этом сообщает управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Среди 351 погибших — 71 мужчина, 41 женщина, 8 мальчиков и 4 девочки, а также 10 детей и 217 взрослых, пол которых неизвестен" — говорится в заявлении ООН.

Стоит отметить, что большинство потерь среди гражданских лиц, которые были зафиксированы с 4.00 утра 24 февраля 2022 года до полуночи 4 марта 2022 года, были вызваны применением российской армии взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении.

Стоит отметить, что среди россиян очень много раненых и пленных, с которыми Украина обращается весьма гуманно. В Офисе президента призывали об этом не забывать, ведь мы действуем согласно Женевской конвенции о правах человека.

Однако если противник и дальше продолжит так терять личный состав, вероятно, нашему государству придется создать специальные лагеря для содержания арестантов.