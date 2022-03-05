"Мы - воины света": Арестович выступил с важным призывом к украинским военным

Арестович призвал военных к гуманному отношению к пленным.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинских солдат прекратить варварское обращение с российскими военнопленными, которых за 10 дней войны взяли несколько сотен.

Он записал видеообращение и опубликовал его в Facebook после того, как в сети появились кадры после ареста российского пилота Красноярцева, который бомбил украинский город Чернигов на штурмовике Су-25.

Арестович сказал, что жестокое обращение с российскими военнопленным запрещается, поскольку западные партнеры крайне негативно реагируют на такие факты.

"Мы европейская армия, европейское государство. Категорически запрещается варварское обращение с пленными — издевательства, допросы, и всякое "мы будем головы резать и так далее". Объясняю почему: во-первых, это нас обесчеловечивает, а в войне очень правильно держать состояние сознания. Мы — воины света, а не фашисты. Второй момент, наши западные партнеры крайне негативно реагирует на такие факты. Только Женевская конвенция", — призвал Арестович.

Советник главы ОП отметил, что в Украине работает военная прокуратура по криминальным делам. И военные преступления могут быть предъявлены и Украине. Нам не нужно оказаться в этой позиции.

Арестович добавил, что дознание военнопленных проводят специальные органы, и максимум, что можно спросить у россиян прямо на месте — это номер воинской части и ФИО.

Добавим, что жестоким обращением Арестович назвал видео, где украинские военнослужащие снимают российского летчика, которого взяли в плен. На кадрах один из военных звонит возлюбленной оккупанта и говорит следующее: "Сейчас мы твоей кисе будет яйца отрезать. Куда тебе их отправить? Слава Украине!".

Напомним, что в сети показали последствия бомбардировок мирных городов Украины российскими оккупантами. Войска путина несут в Украину настоящую разруху.