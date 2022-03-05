Пилот российского самолета, обстреливавшего Чернигов, бомбил Сирию (фото, видео)

Скорее всего оба летчики бомбили мирное население в Сирии.

После того, как украинские ПВО сбили российский самолет Су-25 в окрестностях Чернигова, пилота удалось поймать (второй разбился) и провести допрос.

Как сообщает глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслав Чаус в Telegram, фамилия выжившего пилота Красноярцев.

По все видимости, это он сбрасывал бомбы на мирный Чернигов. Летчик все отрицает и заявляет, что не знал точной боевой задачи, и что это его первый вылет над Черниговом.

Можно предположить, что именно этот самолет мог сбросить на город бомбы, которые накануне убили 47 черниговчан.

Еще один российский пилот – майор Криволапов – погиб.

По всей видимости, как первый так и второй пилоты ранее убивали мирных людей в Сирии, но в Украине что-то пошло не так. Уже стало известно, что второй пилот сбитого самолета — Константин Криволапов — уже находился в базе "Миротворца" за войну в Сирии и причастность к массовым убийствам мирного населения.

Летчик, который стоит рядом с президентом Сирии Башаром Асадом очень похож на Красноярцева

Летчик Криволапов

Летчик Криволапов внесен в базу "Миротворца" за войну в Сирии

Отметим, что вражеская авиация продолжает бомбить мирные города. Оккупанты нанесли авиаудары по жилым домам в Белой Церкви, а также атаковали Одесскую область. Однако кроме этого, от обстрелов пострадала и Сумская область.

Напомним, что 5 марта, украинские войска уничтожили очередной российский вертолет, а Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео этого момента.