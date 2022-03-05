Возле Чернигова сбили еще один вражеский штурмовик
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В субботу, 5 марта, на десятый день войны, ВСУ продолжает бороться с оккупантами и их техникой.
Так, специалистам ПВО удалось сбить еще один самолет оккупантов.
Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook.
"Только что в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик. Подробности потом", — говорится в сообщении.
Также появилось видео, которое сняли местные жители. Видно, что самолет сбили, но пилотам удалось спастись.
Отметим, что противник несет значительные потери — за девять дней погибло более 10 тысяч солдат. Кроме того, уничтожено сотни единиц вражеской техники.
Напомним, 5 марта украинские войска уничтожили очередной российский вертолет, а Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео этого момента.
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