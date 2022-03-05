Укр

Возле Чернигова сбили еще один вражеский штурмовик

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
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Возле Чернигова сбили еще один вражеский штурмовик Новость обновлена 05 марта 2022, 12:21

Подробности пока не сообщаются

В субботу, 5 марта, на десятый день войны, ВСУ продолжает бороться с оккупантами и их техникой.

Так, специалистам ПВО удалось сбить еще один самолет оккупантов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север" в Facebook.

"Только что в окрестностях Чернигова специалисты ПВО сбили еще один вражеский штурмовик. Подробности потом", — говорится в сообщении.

Также появилось видео, которое сняли местные жители. Видно, что самолет сбили, но пилотам удалось спастись.

Отметим, что противник несет значительные потери — за девять дней погибло более 10 тысяч солдат. Кроме того, уничтожено сотни единиц вражеской техники.

Напомним, 5 марта украинские войска уничтожили очередной российский вертолет, а Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео этого момента.

Теги:
#Чернигов #ПВО #ВСУ
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