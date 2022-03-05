Россияне нанесли авиаудар по жилым домам в Белой Церкви: есть раненые (фото, видео)

Мирные украинцы снова страдают от обстрелов со стороны армии рф.

Российские оккупанты продолжают наносить вражеские удары по жилым домам и мирным жителям украинских городов. Вслед за атакой на Одесскую область, захватчики нанесли авиаудар на город Белая Церковь в Киевской области.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и работники ГСЧС, которые помогают гражданам преодолеть последствия взрыва. На странице полиции Киевской области в Фейсбуке сообщается, что в результате удара по Белой Церкви повреждено почти 20 жилых домов и даже есть потерпевшие, однако информация еще уточняется.

Там же были опубликованы и фото и видео разрушений жилого квартала.

Напомним, что с начала войны вражеские войска пытаются захватить Мариуполь. В городе сложилась критическая ситуация, люди остались без воды и тепла. От обстрелов пострадали мирные жители – в городе много раненных.

Также от российской оккупации страдает и жители Херсона. Херсонцы, несмотря на опасность, продолжают выходить на митинги против рф. Отметим, что накануне в Херсоне пытались провести съемку фейкового телесюжета о том, как горожане якобы радостно встречают "русский мир". Однако патриоты сорвали эту задумку, а после еще и уничтожили все привезенные россиянами продукты.