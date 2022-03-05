Кино для Скабеевой отменяется: в Херсоне уничтожили "гуманитарку" оккупантов (видео)

Оккупанты пытались "подкупить" херсонцев простроченными продуктами.

Российская власть активно пытается показать своему народу, что украинские СМИ врут про войну в Украине, обстрелы мирных жителей и митинги против российской армии. Для этого у оккупантов был план снять видео, на котором показать "миротворческую акцию" для жителей Херсона, которые "очень хотят" создать так называемую ХНР. Однако херсонцы сорвали планы россии и вышли на митинг против рф с украинскими флагами.

Также в сети появилось видео, на котором видно, как украинцы топчут привезенную россиянами продукты, в частности простроченную тушенку. На ролике слышно, как один из митингующих сначала начал возмущаться, что портят еду, но узнав, что ее срок годности прошел, также начал ее топтать.

"- Что ты делаешь?!, — Да ты на срок годности посмотри!" — звучит на видео.

Отметим, что ранее сало известно, что, для того чтобы снять "красивую картинку", россияне привезли специально подготовленных людей из Крыма, которые притворяются жителями Мелитополя, Херсона и других городов и изображают радостные улыбки.

Напомним, что кроме таких фейковых вбросов, пропагандисты также щедро пользуются подменой фактов. Так, по их мнению, Харьков до сих пор находится в абсолютной сохранности, хотя почему-то вместо него якобы в "прямом эфире" транслируются улицы Запорожья.

Впрочем, даже если сейчас кто-то и обратит на это внимание, ему грозит крупный штраф или серьезный тюремный срок, ведь в госдуме рф приняли соответствующий закон.