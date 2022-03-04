Оккупанты не нашли в Украине предателей и решили притвориться ими сами

Продаваться за колбасу украинцы отказались

Украинцев предупреждают о возможных информационных провокациях, которые массово готовит российская власть в свете военных действий. Для этого используют специально подготовленных людей из Крыма, которые притворяются жителями Мелитополя, Херсона и других городов. Российских захватчиков такие актеры "встречают" с благодарностями и улыбками.

Такое предупреждение прозвучало от советника главы МВД Вадима Денисенко.

"По югу Украины начали ездить "ряженные", — говорит он. — Эти люди изображают радость от того, что они встречают российских оккупантов".

Первым таким случаем стал Мелитополь. Также сейчас ожидается подготовка схожего сюжета в Херсоне, который частично находится под контролем путинской армии.

Однако в МВД видят в этом и некий позитив.

"Россияне не смогли найти среди украинцев предателей, которые приходят за дешевой колбасой, — подчеркнул он. — Он не смогли найти предателей, которые просят россиян дать им немного покушать, и за это счастливо улыбаются".

Также Денисенко подчеркнул, что каждый подобный "сюжет" — это преступление. И о нем, кроме Украины, знает весь мир, а вскоре узнает и Россия. Советник министра уверен: несмотря ни на что, Украина победит.

Напомним, что кроме таких фейковых вбросов, пропагандисты также щедро пользуются подменой фактов. Так, по их мнению, Харьков до сих пор находится в абсолютной сохранности, хотя почему-то вместо него якобы в "прямом эфире" транслируются улицы Запорожья.

Впрочем, даже если сейчас кто-то и обратит на это внимание, ему грозит крупный штраф или серьезный тюремный срок. В госдуме рф приняли соответствующий закон.