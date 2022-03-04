Херсонцы вышли протестовать против "российской гуманитарки" (фото, видео)

Местный житель рассказал, что брать "гуманитарку" оккупантов никто не захотел

Жители Херсона вышли встречать "гуманитарную помощь" от рф с украинскими флагами.

Соответсвующий снимок появился в сети.

"Привели бл**скую гуманитарку, никто не стал ее брать", — рассказал на видео местный житель. "В Херсоне все хорошо, Херсон — это Украина", — добавил мужчина.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Херсоне российские оккупанты заняли здание ОГА.

"Мы не оставили свои обязанности, — подчеркнул гебернатор Херсонской области. — Областной оперативный штаб, который я возглавляю, продолжает работать и решать насущные вопросы помощи жителям области".

Судя по всему, областные власти просто выбрали для своей дислокации другое место.