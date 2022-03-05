Авиаудары и возможный десант: что сейчас происходит в Одессе

В целом в Одесской области за дни войны было относительно спокойно

Ранним утром в субботу, 5 марта, на десятый день войны, российские вражеские войска совершили атаку на Одесскую область. В частности, пострадало село Великодолинское, расположенное вблизи Одессы. Удар был нанесен по одному из зданий критической инфраструктуры.

Об этом сообщает военный журналист и волонтер Сергей Братчук на своей странице.

Враг обстрелял один из объектов, нанеся ему значительное повреждения.

Одна из стен здания уничтожена полностью, видны внутренние перегородки и лестницы. Поблизости осталась груда обломков. Однако, к счастью, обошлось без человеческих жертв, по крайней мере, по предварительной информации.

Некоторые источники утверждают, что в этом населенном пункте находится станция для слежки за радиоэфиром, которая использовалась еще во времена СССР. Если это так, то враг еще раз доказывает, что воюет за лекалами прошлых лет, несмотря на быстрое развитие всего остального человечества.

Кусок крыши

Это одна из немногих атак, которая затронула Одесщину за десять дней войны.

Повыбивало окна

Все потому, что первоначально, по планам врага, курортный регион должен был атаковать с моря, а именно с помощью обученного десанта. Однако погодные условия не позволили произвести нормальную высадку вражеских войск на территории области.

"Большие корабли российской эскадры ушли с морского рейда Одессы", — подчеркнул Братчук.

При этом он призвал жителей региона оставаться внимательными и осторожными, а также доверять информации только из проверенных и официальных источников.

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Пока ситуация в регионе стабильная и контролируемая. В целом Одесщина готова к встрече российских оккупационных войск, чтобы прекрасно продемонстрировать, что этот регион всегда Украина.

Ранее мы сообщали, что неподалеку от Одессы был сбит вражеский самолет, хотя, к сожалению, пилот успел катапультироваться. Однако в регионе его уже разыскивают все местные жители.