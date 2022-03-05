Херсонцы на митинге сказали оккупантам, куда им идти: "Это не часть тела, а направление" (видео)

Оккупанты пытаются оттеснить протестующих с помощью оружия

В 10 утра субботы, 5 марта, в центре Херсона начался проукраинский митинг местных жителей. Несмотря на опасную близость российских войск, которые заняли здание местной облгосадминистрации, мужчины и женщины с украинскими флагами на десятый день войны продолжают отстаивать свое право жить не под гнетом рф.

Информацию сообщает "Телеграф", ссылаясь на местные новостные ресурсы и самих жителей Херсона.

На зданием администрации все еще реет украинский флаг

"Одна, єдина, соборна Україна!", "Слава Україні! Героям слава!", "Херсон — це Україна", "русский военный корабль, иди на**й" — именно такими лозунгами херсонцы поддерживают друг друга, выйдя на площадь.

В нескольких сотнях метров от протестующих располагается местный "Белый дом" — областная государственная администрация.

Херсонцы под ОДА 5 марта

Это здание вражеские войска захватили под свой контроль уже несколько дней назад. При этом местные не позволили им выбросить или надругаться над государственными флагами, а храбро забрали их себе.

Сейчас же оккупанты пытаются оттеснять митинг с помощью предупредительных выстрелов в воздух. Однако сами херсонцы утверждают — они вышли на мирную акцию, без провокаций.

"Это не часть тела, а направление", — комментирует на видео один из участников протеста фразу про русский военный корабль, доказывая, что горожане никого не оскорбляют.

Ну, вероятно, кроме кровавого диктатора владимира путина, ведь о его статусе в Украине (согласно традиционной кричалке харьковских ультрас) объявили также во всеуслышанье.

За различными подсчетами на митинг против россии вышло около 1-2 тысячи местных жителей.

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Отметим, что накануне в Херсоне пытались провести съемку фейкового телесюжета о том, как горожане якобы радостно встречают "русский мир". Однако патриоты сорвали эту задумку, а после еще и уничтожили все привезенные россиянами продукты. Херсон — это Украина!